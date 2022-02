Amadeus, video gaffe caffè a Sanremo 2022/ Cade e poi “Meno male che è finto…”

Se fosse stato in gara al FantaSanremo, chissà quanti punti avrebbe fatto Amadeus dopo la terza serata del Festival di Sanremo 2022. Durante la gag con Drusilla Foer è andata in scena una semi caduta del conduttore e direttore artistico. La sua co-conduttrice si è presentata sul palco dell’Ariston con due tazzine di caffè e in completo da notte per una gag sulla durata della puntata. “Mi porto avanti”, ha scherzato infatti con Amadeus. Ma quando Drusilla Foer gli ha offerto il caffè, lui ha spiegato di non berne a tarda serata, da qui l’idea di offrire quella tazzina di caffè a qualcuno dell’orchestra. A questo punto, Drusilla Foer ha suggerito di offrila alla tastierista e quindi Amadeus si è precipitato da lei, nel vero senso della parola…

SANREMO 2022, AMADEUS INCIAMPA E SCOPPIA A RIDERE…

Con la tazzina in mano è sceso tra i membri dell’orchestra, finendo per inciampare su qualcosa a terra, precipitando quasi su quella tastierista a cui avrebbe dovuto offrire quella tazzina di caffè. “Meno male che è tutta finzione”, ha sorriso lui quando si è reso conto che la caduta non era passata inosservata, anzi era stata pure ripresa dalle telecamere. “Ma il mio caffè non è finto”, ha replicato Drusilla Foer, imperturbabile. Non serve nemmeno dirlo: il video della caduta di Amadeus è diventato subito virale sui social.

