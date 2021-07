Amal Alamuddin è incinta: George Clooney papà per la terza volta?/ L’indiscrezione…

Amal Alamuddin, la moglie di George Clooney, sarebbe in dolce attesa. A riportare l’indiscrezione è il Daily Mail secondo il quale la moglie del divo di Hollywood aspetterebbe il terzo figlio dopo la nascita dei gemelli Ella e Alexander, nati quattro anni fa. Stando a quello che si legge sul Daily Mail, la signora Clooney sarebbe al terzo mese di gravidanza. Una notizia che ha rapidamente fatto il giro del mondo e che renderebbe l’attore di Hollywood padre per la terza volta a 60 anni. Per il momento, tuttavia, si tratta di un’indiscrezione non confermata. La coppia che ha sempre protetto la propria privacy e quella dei propri figli non ha confermato la notizia. Amal Alamuddin e George Clooney, dunque, diventeranno davvero genitori per la terza volta?

Amal Alamuddin e George Clooney: dai rumors sulla presunta crisi al terzo figlio?

Amal Alamuddin e George Clooney formano una delle coppie più belle dello show business. Schivi e riservati, hanno sempre vissuto il loro amore lontano dalle luci dei riflettori mostrandosi insieme solo nelle occasioni ufficiali. Un atteggiamento che, qualche tempo fa, aveva alimentato vosi su una presunta crisi matrimoniale che, oggi, vengono spazzate via dall’indiscrezione del Daily Mail sull’arrivo del terzo figlio. Pur trattandosi di una notizia non ancora confermata dalla coppia, ha già fatto il giro del mondo e scatenato l’entusiasmo di paparazzi in cerca della prima foto di Amal con l’eventuale pancino. Dopo i rumors, dunque, Amal e Clooney confermeranno o smentiranno la notizia della presunta gravidanza?

