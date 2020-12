Amal Clooney, moglie George Clooney/ Lui: “nella mia vita ha cambiato tutto per me”

Amal Clooney è la moglie di George Clooney, l’attore di Hollywood che si prepara ad un Natale lontano dai genitori per via della pandemia da Coronavirus. La coppia ha vissuto questi mesi di pandemia con grande paura visto che uno dei lori figli soffre di asma e quindi hanno deciso di restare in casa proprio per evitare la possibilità di contagio. A raccontarlo è stato proprio l’attore di “The Midnight Sky” che, dalle pagine del magazine Observer, ha rivelato: “questo è stato un anno pazzo per tutti, iniziato male ed proseguito altrettanto” – sottolineando – “sono fortunato, ho una carriera di successo, una casa enorme. Possiamo andare fuori”. Clooney e la moglie Amal, infatti, hanno preferito tutelarsi il più possibile contro il virus visto che il loro piccolo Alexander di 3 anni ha l’asma. Non solo, la coppia si prepara a festeggiare un Natale lontani dai propri parenti: “è triste non passare il Natale con i nostri genitori, ma ce la faremo. C’è la luce infondo al tunnel. Considero questo come l’ultimo Natale in cui dobbiamo restare separati per un pò”.

George Clooney: “Amal felice quando mi sono tagliato la barba!”

In realtà sarà un Natale in famiglia, visto che Amal Clooney e il marito George Clooney sono più innamorati che mai. Da 6 anni, infatti, sono felicemente sposati. Un matrimonio che ha cambiato la vita dell’ex di Elisabetta Canalis che, raggiunto dal programma australiano Today show, ha rivelato: “non c’è dubbio che avere Amal nella mia vita ha cambiato tutto per me. Era la prima volta che qualsiasi cosa facesse o qualsiasi cose che le riguardasse era più importante di qualsiasi cosa di me”. Proprio così, il matrimonio ha cambiato la vita di George Clooney che non nasconde: “ero il tipo da ‘non mi sposerò mai, non avrò figli, lavorerò, ho grandi amici, la mia vita è piena, sto bene”. L’incontro con la bellissima avvocatessa di 42 anni esperta di diritti internazionali ha sparigliato le carte. Attenzione però, Amal non sopporta una cosa del marito: la barba. Così l’attore ospite di Today Show Australia ha raccontato un retroscena avvenuto durante il lockdown: “forse il giorno più felice per mia moglie e mia figlia è stato quello in cui mi sono tagliato la barba!”.





