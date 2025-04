Nel corso della vita normale e semplice, prima della scalata nella Chiesa, Papa Francesco ha conosciuto il sapore dell’amore. Il compianto Pontefice morto nelle scorse ore ha avuto una fidanzata in gioventù, Amalia. Avevano solamente 12 anni, sognavano un futuro insieme e hanno vissuto l’uno al fianco dell’altra quell’epoca spensierata, riguardo. Quando eravamo giovani, Jorge mi scrisse un biglietto, ma alla fine io non gli risposi.

In una vecchia intervista, una volta che la notizia era divenuta di dominio pubblico, l’ex fidanzata di Papa Francesco, Amalia, aveva raccontato: “Volevo solo sparire dalla circolazione. Mio padre mi aveva dato uno schiaffone, perché avevo osato ricevere il bigliettino di un ragazzo” ha raccontato la donna tornando sulla storia vissuta con colui che sarebbe diventato nel 2013 il papa della gente. Papa Francesco promise ad Amalia che avrebbe comprato una casa per entrambi, un desiderio che la vita ha poi trasformato in altro, ma che ha tenuto sempre uniti i due negli anni. “Non l’ho visto più. I miei genitori mi portarono via da lui, fecero di tutto per separarci” ha raccontato Amalia ammettendo che dopo uno speciale bigliettino ricevuto da Papa Francesco non è più riuscito a incontrarlo.

Amalia, la fidanzata di Papa Francesco rivela: “Non vorrei incontrarlo nuovamente”

Dopo quanto scoperto, in molti si sono domandati se Amalia avesse voluto incontrare ancora una volta Papa Francesco dopo la nomina a papa. Un invito rifiutato sul nascere dalla donna, che non ha però dimenticato quanto accaduto con il compianto Pontefice, venuto a mancare oggi lunedì 21 aprile 2025: “Non ho nessuna voglia di incontrarlo, perché lui oggi è troppo in alto, e io invece sono troppo umile, io sono il suo passato, quello bello” ha sottolineato Amalia come ripresa da Vanity Fair.

La nomina a Pontefice aveva però riempito di orgoglio la fidanzata di Papa Francesco, che si era unita in un abbraccio virtuale a colui che è stato il suo fidanzato in passato, e che negli anni è divenuto il pastore dei fedeli, nonché uno dei Papi più amati di tutti i tempi.