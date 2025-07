Amanda Anisimova ha appena perso la finale di Wimbledon 2025. La tennista statunitense, ma di origini russe, in passato si è presa diverse pause dal tennis per via di una brutta depressione che è riuscita, fortunatamente, a superare. La sua vita non è stata però sempre rose e fiori: spesso, infatti, Amanda si è trovata a fare i conti con momenti complessi, superandoli con pazienza e l’amore delle persone a lei vicine. Ma cosa sappiamo, al di là dei suoi problemi personali, della vita privata di Amanda Anisimova? Ha un fidanzato? Nel 2020 la tennista si è mostrata con Tyler Ross, modello di Melbourne nonché figlio della leggenda del Football Australian Rules Paul Roos.

I due si sono mostrati insieme a Miami, intenti a godersi l’estate. Una foto, la loro, che aveva fatto il pieno di like e commenti entusiastici. Ma la storia d’amore dura ancora? Sembrerebbe di no. I due, infatti, non si mostrano insieme da allora. Non sappiamo, dunque, se nella vita di Amanda ci sia adesso un nuovo uomo oppure no: quel che è certo è che la tennista, dopo essere tornata in campo, ha dato anima e cuore per il tennis, mostrandosi più in forma che mai, tanto da raggiungere la finale di Wimbledon.

Amanda Anisimova: la depressione dopo la morte improvvisa del papà

Amanda Anisimova non ha vissuto una vita semplice. Nel 2019, quando il suo talento cristallino sembrava pronto a sbocciare definitivamente, ha vissuto il lutto della morte del papà, Monstantin Anisimov, scomparso ad apnea 52 anni. Un grande dolore che ha segnato l’inizio di un periodo complicato per la tennista, che ha sofferto di depressione. Dopo essere tornata ad ottenere buoni risultati nel 2022, nel 2023 ha deciso di prendersi una pausa dal tennis, spiegando di essere impegnata in una battaglia. Dopo otto mesi nei quali si è dedicata alla pittura, è tornata in campo.