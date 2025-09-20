Tutto su Amanda Bonini, l'ultima amorevole compagna di Pino Daniele: dalla prima paparazzata pubblica all'ultimo drammatico attimo insieme...

Amanda Bonini, chi è l’affascinante maestra che conquistò Pino Daniele

Era il 2013 quando Pino Daniele fu pizzicato per la prima volta in compagnai di Amanda Bonini, l’affascinante maestra che diventò poi la sua compagna. Per stare con lei, il cantante napoletano mise fine alla storia d’amore ventennale con la seconda moglie, Fabiola Sciabbarrasi. Pino Daniele era innamorato perso di Amanda, la descriveva come una donna all’antica, capace di fargli riscoprire il valore delle piccole cose ed assaporare la stabilità.

E con la Bonini, il cantante partenopeo aveva ricominciato a sognare in grande, dimenticando le due precedenti storie giunte amaramente al capolinea. “Se non credi più nell’amore significa non vivere”, ripeteva spesso Pino Daniele, parlando della sua relazione felice con Amanda. La loro storia, purtroppo, è stata segnata dalla tragedia dell’infarto e dalla corsa folle verso Roma dove l’artista sperava di poter ricevere le cure adeguate.

Amanda Bonini, l’ultima compagna di Pino Daniele: gli ultimi drammatici momenti insieme dopo l’infarto

Quella sera, a vivere con lui quegli ultimi momenti drammatici, c’era ovviamente la compagna Amanda. La donna in una intervista rilasciata qualche tempo fa ha ricordato la commovente ostinazione con cui Pino Daniele insistette per andare a Roma, speranzoso di ritrovare il suo cardiologo di fiducia. Partendo dalla Toscana, tuttavia, le possibilità di raggiungere la capitale in tempo erano davvero pochissime, sopratutto in quelle condizioni critiche.

Così l’artista partenopeo perse la vita durante il viaggio, davanti agli occhi increduli della compagna. “Era convinto che solo l’équipe del suo cardiologo lo avrebbe salvato”, ha ricordato la fidanzata di Pino Daniele. Ricordi tremendi e dolorosi, ma anche estremamente commoventi. “Mi teneva la mano per tutto il tempo, fino a quell’ultima doppia stretta, l’estremo saluto”, il ricordo choc di Amanda Bonini.

