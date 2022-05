Amanda Georgiadi Tenfjord, Grecia: chi è? Eurovision 2022/ Canzone “Die Together”: significato e curiosità

Le curiosità e significato della canzone “Die Together” con il quale Amanda Georgiadi Tenfjgord partecipa all’Eurovision 2022

Amanda Georgiadi Tenfjord rappresenterà la Grecia sul palco dell’Eurovision 2022. La sua esibizione è prevista nella seconda parte della prima semifinale che si terrà oggi, 10 maggio, quando canterà Die Togheter. La canzone è stata scritta insieme a Bjørn Helge Gammelsæter. Il brano è un inedito ed è stato pubblicato ufficialmente il 10 marzo 2022. Basata su un’esperienza vissuta in prima persona, “Die Together” è una ballata intensa e struggente che parla di amore, non un amore felice ma un amore finito e per il quale Amanda ha sofferto. La canzone ha una sorta di funzione catartica per questo dolore; l’artista ha dichiarato che scriverla è stato un po’ come aver messo la parola fine a una lunga e importante relazione (uno dei versi della canzone recita: “I love you, say that you love me too / That‘s the only way we can get out of this hell we made”). La giovane cantante ha così descritto la genesi del suo brano: “È stata una separazione dolorosa e i miei sentimenti erano estremi. Quando la stavo scrivendo, ovviamente, non avevo in mente l’Eurovision Song Contest 2022, ma quando mi è venuta l’idea di partecipare alla selezione greca, tutti quelli che hanno ascoltato questa canzone mi hanno detto che sarebbe stata una partecipazione ideale sia per il mio paese che per me”.

Il vero nome di Amanda Georgiadi Tenfjgord è Amanda Klara Geōrgiadī. Il nome d’arte Tenfjord deriva dal villaggio norvegese Tennfjord che si trova vicino ad Ålesund, la cittadina in cui Amanda si è trasferita con la famiglia quando era molto piccola. Amanda è infatti greca naturalizzata norvegese. Ha compiuto 25 anni il 10 gennaio e suona il pianoforte sin da quando era bambina. Anche se, oltre alla carriera nella musica, Amanda sta studiando medicina. Ha raggiunto la fama grazie alle piattaforme Spotify e Apple su cui ha pubblicato le sue prime composizioni. Il suo primo singolo intitolato “Run” è stato pubblicato nel 2014 ed è stato subito utilizzato per la campagna pubblicitaria dell’organizzazione Personskadeforbundet LTN. Nel 2015 ha ricevuto il premio Musikkprisen, un concorso musicale molto noto in Norvegia. Nel 2020 il suo singolo “Troubled Water” viene incluso nella serie TV di Netflix “Spinning out”.

Nel dicembre del 2021 l’emittente greca ERT ha annunciato che, in seguito a un contest interno avvenuto tra cinque sfidanti (gli altri quattro erano Good Job Nicky, Joanna Drigo, Lou is e Ilias Kozas), sarebbe stata Amanda Georgiadi Tenfjord a rappresentare la Grecia all’Eurovision Song Contest. In alcune interviste, l’artista greco-norvegese ha raccontato di essere sempre stata una grande fan dell’Eurovision, di aver seguito molte edizioni insieme alla famiglia e agli amici raccolti davanti allo schermo televisivo di casa. Ciò vuol dire che la sua partecipazione confermata all’Eurovision 2022 è stata per certi versi la realizzazione di un sogno. Lei stessa ha manifestato il suo entusiasmo: “Non posso descrivere con le parole quanto sia felice di essere stata scelta per rappresentare il mio Paese all’Eurovision Song Contest. Voglio fare del mio meglio per la Grecia e prometto che ci sarà una grande esibizione su quel palco”.

