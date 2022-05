Amanda Georgiadi Grecia, Eurovision 2022/ “Die together”, possibiel podio? Significato del brano

Chi è Amanda Georgiadi Tenfjord e com’è andata la sua semifinale all’Eurovision 2022

Amanda Georgiadi Tenfjord rappresenta la Grecia all’Eurovision 2022. Nella semifinale del programma di martedi 10, la cantante ha esordito sul palco con il suo singolo: “Die Together”. Un look principesco, un ambito ampio argentato, occhi azzurri ed era visibilmente emozionata. La giovane cantante sembra da un lato molto timida, lo si nota dal modo dolce e pacato con cui ha ringraziato il pubblico al termine della sua esibizione, ma dall’altro lato, la sua voce è piena di energia. Per questi due fattori e soprattutto per la sua emozionante canzone, l’artista si è classificata per la finale dell’Eurovision 2022.

Melissa Satta, chi è e vita privata/ "Pronta a creare una famiglia con Mattia"

E’ una giovane cantante e autrice internazionale, acclamata dalla critica. Ha trascorso i primi anni della sua vita in Grecia, prima di trasferirsi in Norvegia con la sua famiglia e le sue canzoni hanno viaggiato in tutto il mondo con il supporto di artisti importanti e anche grazie alla serie Netflix Spinning Out. Quando non fa musica, Amanda studia medicina e attualmente sta facendo il suo tirocinio in un ospedale per pazienti Covid-19.

Andrea Dermanis, il compagno di Mika/ Al suo fianco durante il coming out

Eurovision 2022Il significato del brano “Die together”, un connubio tra amore e morte

Il singolo che Amanda Georgiadi Tenfjord ha portato all’Eurovision 2022 si chiama “Die together”, tradotto “Morire insieme”. Un testo sentimentale che parla di amore e morte. Nel testo la cantante affronta la tematica di una relazione che sta morendo. All’inizio della canzone vediamo una situazione di sofferenza, l’inizio della fine di una relazione. I problemi nella relazione appaiono privati, non sono mostrati all’esterno, perché ciò che conta per l’artista non è la causa di ciò che avviene, ma i sentimenti che la situazione scaturisce in lei e nel pubblico che la ascolta. Nella parte intermedia della canzone vediamo che la protagonista ha sentimenti contrastanti; Invece che lasciare andare il suo amore, afferma che se moriranno insieme, saranno sempre insieme.

Alessandro Iannoni, Isola dei Famosi 2022/ Ribellione alla madre Carmen Di Pietro

Come se una relazione che non ha funzionato in questa vita, potesse funzionare nella prossima. Si aggrappa ai ricordi belli senza vedere tutto ciò che non funziona e al termine della canzone torna il tema della morte: “Prendi il mio cuore e strappalo via. Perché se moriamo insieme ora ci avremo sempre l’un l’altro, non ti perderò per un altro”. Nel testo la cantante scrive anche di anni difficili, è possibile che sotto la trama dell’amore e della morte, possa celarsi anche un riferimento agli anni di pandemia.













© RIPRODUZIONE RISERVATA