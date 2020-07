Amanda Kloots, moglie Nick Cordero: “Ho il cuore spezzato”/ “È morto, senza lui..”

È affranta Amanda Kloots, moglie di Nick Cordero, l’attore di Broadway morto questa mattina a soli 41 anni per complicazioni dovute al Covid-19. È stata proprio lei a non averlo mai lasciato solo nei 95 giorni in cui è rimasto in degenza e mai si sarebbe aspettata questo epilogo. Amanda, che da Nick ha avuto un anno fa il figlio Elvis, ha condiviso un toccante post su Instagram per ricordare suo marito. “Dio ha un altro angelo in paradiso ora. Il mio caro marito è morto questa mattina. – ha scritto la donna, per poi aggiungere – Era circondato dall’amore della sua famiglia, cantavamo e pregavamo mentre lasciava dolcemente questa terra.” Ancora non riesce a capacitarsi di quanto accaduto: “Sono incredula e ferita, il mio cuore è spezzato perché non riesco a immaginare le nostre vite senza di lui”, ha scritto ancora provata dalla dolorosa scomparsa.

Amanda Kloots, moglie di Nick Cordero: “Ti amerò per sempre”

Amanda Kloots continua il suo affranto post, scrivendo di suo marito che “Nick era una luce così luminosa. Era amico di tutti, amava ascoltare, aiutare e soprattutto parlare. Era un attore e musicista incredibile. Amava la sua famiglia e amava essere padre e marito. A me e a Elvis mancherà in tutto ciò che facciamo, ogni giorno”. Amanda ha inoltre ringraziato tutti coloro che sono stati al suo fianco durante questo calvario, poi ha concluso il suo lungo post, ricordando: “Mentre gli cantavo l’ultima frase, ” they’ll give you hell but don’t you light them kill your light not without a fight. Live your life”, ho sorriso perché ha decisamente combattuto. Ti amerò per sempre mio dolce uomo.”



