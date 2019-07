Amanda Knox, “colletta” matrimonio? Ma è già sposata/ Cosa c’è dietro raccolta fondi?

Amanda Knox è già sposata. A sganciare la “bomba” sull’americana, assolta dopo aver passato quattro anni in carcere per l’omicidio di Meredith Kercher, è “Oggi”. Il settimanale ha scoperto che lei e Christopher Robinson sono sposati già da nove mesi. La Knox aveva fatto parlare di sé per il crowdfunding che ha lanciato per finanziare il matrimonio. Ma c’è un documento, che Oggi ha trovato, secondo cui appunto è già sposata. L’atto che lo dimostra è peraltro anche online. Lo si trova negli archivi della contea statunitense King County. Attesta che le pubblicazioni sono state affisse il 21 novembre 2018, mentre le nozze si sono tenute dieci giorni dopo, il 1° dicembre. Il certificato di matrimonio è stato poi emesso il 7 dicembre 2018. E allora la domanda che ci si fa ora è una: perché Amanda Knox chiede soldi per un matrimonio che si è già tenuto? Forse lei e il marito Christopher Robinson li vogliono per la festa o c’è altro dietro?

AMANDA KNOX, “COLLETTA” MATRIMONIO? MA È GIÀ SPOSATA!

Amanda Knox e Christopher Robinson avevano spiegato che è necessario raccogliere fondi online perché avevano speso tutti i loro risparmi per venire in Italia a giugno, quando la giovane ha partecipato ad un dibattito sul “processo mediatico” al Festival della giustizia penale di Modena, facendo tra l’altro discutere. Anche il crowdfunding ha suscitato molte critiche: “Senza vergogna”, scrisse il Sun in Gran Bretagna, Paese di origine di Meredith Kercher. Ma c’è chi pensa che a spingere l’americana a lanciare la raccolta fondi sia stato proprio il marito Chris, il quale – a detta di qualcuno e come riportato da Oggi – sarebbe in cerca di visibilità per rilanciare la sua carriera di scrittore. Da notare che la notizia del matrimonio già celebrato arriva qualche ora dopo la “lezione” di Amanda Knox all’Italia in merito alla vicenda della foto dell’americano coinvolto nella vicenda del carabiniere ucciso a coltellate a Roma.

