Tra gli assoluti protagonisti del noto caso di Meredith Kercher, Amanda Knox e Raffaele Sollecito sono stati a lungo sulla bocca dell’intera opinione politica italiana e nella serata di oggi (ovviamente mercoledì 30 luglio 2025) sicuramente saranno anche al centro delle discussioni della trasmissione “Il Caso” – che andrà in onda a partire alle ore 21:20 su Rai 3, con la solita conduzione di Stefano Nazzi – che ripercorrerà l’intera vicenda.

Gli stessi Amanda Knox e Raffaele Sollecito sono anche al centro di questo articolo che cercherà di ricostruire che fine hanno fatto oggi, a poco meno di 20 anni di distanza dai fatti che li hanno coinvolti; ma prima di arrivarci è certamente utile partire dal principio per ricordare che la studentessa americana Meredith Kercher fu uccisa nel novembre del 2007 all’interno dell’abitazione di Perugia in cui viveva per il periodo di Erasmus.

A lanciare l’allarme furono proprio Amanda Knox e Raffaele Sollecito, anche se in un primo momento ritennero solamente che qualcuno si fosse introdotto nell’abitazione dato che trovarono una finestra rotta: solo dopo l’arrivo dei Carabinieri fu sfondata la porta della stanza in cui dormiva Kercher e lì, a terra, giaceva il suo corpo senza vita avvolto in un piumone e in un secondo momento si scoprì che era stata uccisa la sera prima.

Al di là del caso di Meredith Kercher vero e proprio – che comunque potete approfondire con l’altro articolo che abbiamo pubblicato in queste ore -, è utile ricordare che all’epoca dell’omicidio Amanda Knox e Raffaele Sollecito erano (peraltro da appena sei giorni) fidanzati: la prima condivideva l’appartamento con la studentessa americana; mentre il secondo era a sua volta studente a Perugia, iscritto alla facoltà di ingegneria.

Arrestati e condannati in primo grado di giudizio, Amanda Knox e Raffaele Sollecito hanno trascorso quattro anni in carcere in Italia prima di vedersi assolti – dopo una lunghissima battaglia – dalla Cassazione: subito dopo l’assoluzione, Knox ha scelto di tornare negli Stati Uniti dove ha provato a lungo a uscire dal riflettore dei media; mentre dopo aver scritto un libro sulla sua detenzione, oggi è una scrittrice particolarmente apprezzata negli USA, è sposata e ha due figli e conduce un podcast dedicato alle vittime di errori giudiziari.

D’altra parte, Sollecito già durante il periodo carcerario ha conseguito la laurea per poi specializzarsi nel medesimo indirizzo di studi – dicevamo prima: ingegneria, precisamente informatica – e dopo aver pubblicato anche lui due libri dedicati al caso Kercher, oggi (spiega il Giornale) lavora come architetto per i cloud informatici e non sappiamo se abbia intrapreso altre relazioni a lungo termine; mentre interessante è ricordare che Amanda Knox e Raffaele Sollecito solamente tre anni fa si sono incontrati un’ultima volta – la prima dalla detenzione – per visitare, come programmato all’epoca del delitto, Gubbio.