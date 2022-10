Amanda Knox e Raffaele Sollecito insieme a Gubbio/ “Bello incontrarsi e parlare…”

Amanda Knox e Raffaele Sollecito si incontrano a Gubbio

Amanda Knox e Raffaele Sollecito si sono incontrati in Italia lo scorso giugno. La notizia dell’incontro e la foto che i due si sono scattati a Gubbio è stata pubblicata solamente ora dal Mirror, alla vigilia del quindicesimo anniversario dell’omicidio di Meredith Kercher, reato per il quale entrambi sono stati processati e in ultimo grado assolti. L’americana, che oggi ha 35 anni, è tornata in Italia in compagnia del marito e della figlia, visitando sia Perugia che Gubbio. In quest’ultima città ha incontrato Raffaele Sollecito, scattando una foto con lui, come reso noto dal quotidiano britannico Daily Mirror.

A Perugia, inoltre, Amanda Knox ha incontrato l’avvocato Luciano Ghirga insieme all’altro storico legale, Carlo Dalla Vedova. Con loro anche l’ex cappellano della sezione femminile del carcere don Saulo Scarabattoli. Ghirga ha spiegato di averla trovata bene, “tranquilla e affettuosa. Prima era forse più estroversa mentre ora è molto mamma, concentrata sulla figlia Eureka”.

Amanda Knox e Raffaele Sollecito insieme a Gubbio: “Bello parlare tra noi”

Amanda Knox e Raffaele Sollecito si sono incontrati a Gubbio, la stessa città dove Sollecito e la ragazza americana, che allora erano fidanzati, avrebbero dovuto recarsi il 2 novembre 2007, il giorno in cui fu scoperto il cadavere della coinquilina britannica di Amanda, Meredith Kercher, uccisa a coltellate. Per l’omicidio della giovane, che aveva solo 21 anni, è stato condannato Rudy Guede, che si è sempre detto innocente. Infatti sia la Knox che Sollecito sono stati scagionati da qualsiasi accusa.

Al Mirror, Raffaele Sollecito ha confermato l’incontro: “È stato bello poter parlare tra noi di qualcosa che non fosse il caso giudiziario”. All’Ansa, l’ex fidanzato di Amanda Knox ha affermato di aver provato “Sicuramente piacere di stare in buona compagnia. Ma anche tristezza per la tragedia che abbiamo subito”.











