Amanda Knox/ “Elezioni Usa? Prossimi 4 anni non saranno peggiori di quelli in Italia”

Il nuovo tweet di Amanda Knox, anche lei in attesa dei risultati delle elezioni presidenziali negli Usa, ha inevitabilmente suscitato le polemiche. La donna, oggi 33enne, fu condannata e poi assolta per il delitto di Perugia in cui perse la vita la studentessa inglese Meredith Kercher il primo novembre 2007. Questa mattina attraverso il suo account Twitter ha lanciato una nuova frecciatina all’Italia. Riferendosi alle elezioni negli Stati Uniti la Knox ha twittato: “Qualunque cosa accada, i prossimi quattro anni non possono essere tanto brutti come quei quattro anni di studio all’estero che ho fatto in Italia, giusto?”. Molti utenti hanno aspramente criticato le parole di Amanda e, come scrive l’Agi, molti hanno anche ricordato alla 33enne che in quattro anni possono esserci state cose ben peggiori di un processo. Altri, invece, le hanno ricordato i motivi della sua detenzione in Italia ribadendo come il destino peggiore sia capitato proprio alla Kercher.

AMANDA KNOX E IL TWEET DELLE POLEMICHE

Le parole di Amanda Knox a mezzo Twitter sono giunte nelle ore decisive in cui si sta svolgendo lo spoglio per le elezioni Usa 2020. L’uscita dell’ex studentessa dell’Università per stranieri di Perugia non è piaciuta a molti, considerandola fuori luogo. A spuntare tra le varie risposte, anche quella di Selvaggia Lucarelli, penna di Tpi e Fatto Quotidiano, che proprio in replica alle parole dell’ex fidanzata di Raffaele Sollecito ha scritto: “Potrebbero essere peggiori, sì. Potrebbero somigliare alla conclusione degli anni di studio in Italia di Meredith”. Tuttavia non sono mancati anche i messaggi di supporto alla Knox che oggi vive a Seattle. Dopo il suo rientro in America è diventata molto popolare come giornalista ed autrice radiofonica. Amanda Knox fu accusata insieme a Sollecito di aver ucciso la compagna di stanza Meredith Kercher. Condannata in primo grado e finita in carcere, venne poi assolta in appello e Cassazione.

Whatever happens, the next four years can’t be as bad as that four-year study abroad I did in Italy, right? — Amanda Knox (@amandaknox) November 4, 2020





