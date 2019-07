Amanda Knox, La storia senza fine/ Su Tv8, film ispirato alla storia di cronaca nera

Amanda Knox – La storia senza fine andrà in onda su Tv8 nella prima serata di sabato 27 luglio, alle ore 21.30. Si tratta di un film per la televisione di genere drammatico diretto nel 2011 da Robert Dornhelm (La storia di Anne Frank, Il destino di un principe, Spartaco . Il gladiatore) ed interpretato da Hayden Panettiere (Il sapore della vittoria – Uniti si vince, Ragazze nel pallone – Tutto o niente, la serie tv Heroes), Vincent Riotta (Sotto il sole della Toscana, Black butterflym, Il cavaliere oscuro), Paolo Romio (Che Dio ci aiuti, C’era una volta la città dei matti, Io e mio figlio – Nuove storie per il commissario Vivaldi) e Marcia Gay Harden (Mystic river, Cinquanta sfumature di grigio, Space cowboys). Il film ripercorre la reale vicenda del cosiddetto Omicidio di Perugia, ovvero l’assassinio della studentessa Meredith Kercher avvenuto nel 2007.

Amanda Knox – La storia senza fine, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Amanda Knox – La storia senza fine. Meredith Kercher viene trovata morta nel suo appartamento, che condivide con la giovane studentessa statunitense Amanda Knox (Hayden Panettiere), giunta a Perugia da circa 2 mesi. Gli inquirenti identificano l’assassino di Meredith proprio in Amanda, che avrebbe agito con la complicità del ragazzo Raffaele Sollecito (Paolo Romio) e dell’amico Rudy Guede (Vincent Riotta). Nonostante la madre di Amanda (Marcia Gay Harden) sia disposta a garantire per l’innocenza della figlia, Amanda viene ritenuta colpevole e condannata a 26 anni di carcere con l’accusa di omicidio. Il film ripercorre gli eventi di cronaca e ricostruisce il caso giudiziario, senza però pronunciarsi sulla reale colpevolezza di Amanda, su cui vengono sollevati dei dubbi. Amanda potrebbe essere stata un’assassina a sangue freddo, impietosa e calcolatrice, oppure essere rimasta vittima inconsapevole di una trama più grande di lei.

