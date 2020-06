Amanda Lear “Avevo perso tutto, casa e marito”/ “Si muore solo da vivi e io…”

Le parole di Amanda Lear, così come i suoi racconti, sono sempre intensi e interessanti. L’artista è quasi un’enciclopedia vivente capace di raccontare storie su storie e il dietro le quinte di alcuni personaggi storici come Fellini, Antonioni ma anche Salvadar Dalì, mostrando l’altra faccia del cinema e dell’arte, una faccia privata e sconosciuta ai più. Anche questa volta lo ha fatto, in una lunga intervista a Il Corriere della Sera dove ha raccontato anche la sua voglia di non arrendersi mai, nemmeno quando perse tutto, e quella voglia di morire “quando si è vivi”. Passaggi importanti che possono essere da esempio e che fanno riflettere e su cui Amanda Lear pone l’accento parlando del suo cammeo nel cast della commedia “Si muore solo da vivi” dichiarando: “Capisco bene la voglia di non arrendersi mai raccontata nel film di Alberto Rizzi… anche io ho perso tutto nell’incendio della mia casa, mio marito, i ricordi, i quadri, tutto ma devi farti forza e ricominciare, lo so bene”.

AMANDA LEAR ABITUATA A COMBATTERE

Nella stessa intervista, Amanda Lear racconta anche di aver passato il suo lockdown in Provenza, a casa sua, scappando da Parigi già agli inizi di marco e la vita in campagna l’ha piacevolmente travolta e conquistata tanto da avere dei dubbi sul possibile ritorno alla frenesia della città: “Il lavoro non c’è e allora a cosa serve correre come dei matti? Mi manca il teatro, quello sì ma non vedo come potrà ripartire”. Riguardo alla sua vita poi ammette di aver vissuto esperienze straordinarie e di aver fatto incontri straordinari come quello con Salvador Dalì: “Chi si aspettava di trovarlo in un locale o che un’amica mi presentasse David Bowie? Creativi, geniali, ho imparato tante cose, liberato la creatività con loro. Ogni incontro ne ha portato altri..”. La sua vita è comunque cambiata e se prima viveva di notte e dormiva la mattina, adesso si alza prestissimo: “Sento gli amici e dipingo, è la mia terapia. Quadri con colori accesi, non sarò mai una tipa in bianco e in nero, sono sempre la ragazza dei fiori” e noi non possiamo che ammirarla.



