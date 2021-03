Amanda Lear, Canzone segreta/ La carriera eclettica e il mistero sul suo aspetto

Amanda Lear protagonista a Canzone Segreta

Amanda Lear è una delle protagoniste della terza puntata di “Canzone segreta”, in onda questa sera, venerdì 26 marzo, su Rai 1. Nata a Hong Kong nel 1939, Amanda Lear (al secolo Amanda Tapp) esordì a Parigi negli anni ’60 come modella per Paco Rabanne, ma la sua carriera si è poi sviluppata a 360 gradi ne mondo dello spettacolo e della arti visive, dal canto alla pittura La sua figura androgina conquistò diversi personaggi di spicco come David Bowie, con cui ebbe una relazione di due anni. Tempo fa, su La stampa, la cantante francese ha raccontato il primo incontro con l’artista inglese: “Avevo posato per la copertina di un disco dei Roxy Music, “For your pleasure”. Era il 1973: ero un po’ hitchcockiana, aggressiva, con una pantera al guinzaglio. Bowie vide quella foto e si fissò su di me. Mi voleva conoscere”.

Salvador Dalì, amante Amanda Lear/ Il triangolo con la moglie Gala

La Amanda Lear ha confessato che Bowie è stato il primo a credere nel suo talento, pagandole anche corsi di ballo e canto. Per lungo tempo si è creduto che Amanda Lear avesse cambiato sesso. La cantante ha sempre smentito queste voci, dichiarando che si era tratto escogitato da Salvador Dalì per suscitare più curiosità e aumentare le vendite dei suoi album.

Alain-Philippe Malagnac, marito Amanda Lear/ Morto in un incendio nel 2000

Amanda Lear: la carriera eclettica

In una recente intervista a TPI, Amanda Lear ha rivelato che avrebbe dovuto duettare con i Maneskin in occasione della serata dedicata alle Cover del Festival di Sanremo 2021, in cui la band di Damiano David ha proposto “Amandoti” dei CCCP con Manuel Agnelli: “Mi avevano chiamato i Maneskin, che non conoscevo, per duettare su ‘Amandoti’. Solo che non c’erano soldi e gli ho detto: ragazzi, sapete oggi quanto costa anche solo un paio di ciglia finte? E allora hanno preso quel tipo con la barba. Comunque li ho amati molto. Peccato che, in generale, mancassero le belle canzoni: sembrava una sfilata di moda, tutto troppo fashion: solo look, pettinatura, vestiti”, ha detto la cantante francese. Ricordiamo che Amanda con i CCCP di Giovanni Lindo Ferretti registrò e pubblicò una versione punk rock di “Tomorrow”, suo grande successo. Oggi Amanda Lear vive nella campagna attorno ad Avignone, in Francia.

LEGGI ANCHE:

LUCA WARD È AMANDA LEAR/ Lo sketch con la voce e le battute di Massimo Decimo Meridio

© RIPRODUZIONE RISERVATA