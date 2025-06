Amanda Lear torna a far parlare di sè raccontando i suoi grandi amori al settimanale F in occasione di una mostra intitolata “The Eye“. Sono tanti i retroscena che svela, quali la storia con Salvador Dalì, Manuel Casella, ma non si risparmia nemmeno le confessioni hot sui tronisti di Uomini e Donne: alcuni di loro avrebbero le fatto delle proposte alquanto spinte. Andiamo con ordine.

Il primo amore di Amanda Lear è stato la pittura. Lo racconta lei stessa, spiegando di aver frequentato l’Accademia di Belle Arti e di essersi innamorata dell’arte. Fu proprio Paco Rabanne, che durante una sfilata le presentò Salvador Dalì. “Lo ritenevo antipatico“, dice, “preferivo Picasso“. Secondo Amanda Lear, inizialmente quello che poi sarebbe diventato per anni il suo compagno era completamente in disaccordo con lui: “Lui diceva che Rembrandt era un orrore, Chagall faceva schifo“, continua, “De Chirico dipingeva sempre le stesse cose. Invece poi è nata una grande storia. Sono stata con lui per sedici anni“.

Amanda Lear senza freni sui tronisti: “Pure le mutande? Si vergognavano…”

Si passa poi alle confessioni più scioccanti di Amanda Lear, che racconta qualcosa di inedito su Damiano dei Maneskin. Secondo quanto riportato dalla donna, il cantante l’aveva chiamata a Sanremo per fare un duetto con lui ma gli accordi presi non li hanno soddisfatti: “Ho chiesto dei soldi e loro si sono offesi. Non li conoscevo, ho detto no. Chi sono questi ragazzi tutti truccati, boh…“. Insomma, la celebre band si è trovata spiazzata di fronte alla reazione di Amanda Lear.

Poi si parla di tronisti di Uomini e Donne. Amanda Lear racconta che alcuni di loro si sono proposti sui social per posare nudi. “I maschi prima facevano tante storie: mi devo togliere tutto? Pure le mutande? Si vergognavano“, dice, ma oramai spiega di dipingere i “nudi” andando a memoria. Insomma, ancora una volta Amanda Lear mostra la sua ironia e la totale assenza di paura nel raccontare i retroscena assurdi della sua vita.