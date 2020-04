Amanda Lear, duetto con Rocco Siffredi/ “Una notte mi ha chiamata e mi ha proposto..”

Un duetto fra Amanda Lear e Rocco Siffredi? Ebbene sì, a quanto pare i due hanno discusso tempo fa del progetto canoro che li avrebbe uniti. Una coppia inedita e particolare, anche se mai sbocciata. Nel raccontare quel particolare aneddoto a Verissimo, la Lear ci tiene subito a precisare il suo pensiero sul divo del cinema hard: “Un ragazzo molto simpatico perchè ha un grande umorismo”. Oggi, sabato 11 aprile 2020, Verissimo trasmetterà questa passata intervista ad Amanda Lear, in cui svelerà quanto accaduto fra lei e Siffredi. O meglio, tutto ciò che non è mai accaduto. “Un giorno mi ha detto ‘Perchè non facciamo un duetto insieme’. Lui voleva cantare Parole parole. L’idea era carina”, svela, “poi una notte mi ha chiamata e mi ha detto ‘No sai, ho pensato a questo progetto di duetto, penso che non mi convenga, per la mia immagine’. E dunque non si è fatto. Però è divertente”. Come si può intuire, la Lear e Siffredi si conoscono già da tempo: sarà proprio il Rocco nazionale a rivelarle di averla sempre ammirata fin dai tempi della gioventù. Un periodo particolare per la showgirl, che in quegli anni fa parte della trasmissione Stryx diretta da Enzo Trapani e in cui verrà mostrato per la prima volta un seno nudo. “Mi ha detto che lo guardava da ragazzo“, confessa a Il Giorno riguardo al divo, “e che si eccitava moltissimo. Ci pensa? Rocco Siffredi che si eccita con una mia trasmissione”.

AMANDA LEAR: “ROCCO SIFFREDI VOLEVA FARE UN DUETTO, POI…”

I fan di Amanda Lear non potranno mai ascoltare il suo duetto con Rocco Siffredi, un progetto musicale che a quanto pare è stato proposto dal divo del cinema audace alla nota showgirl. “Una sera Rocco Siffredi mi aveva fatto la proposta di fare un duetto con lui”, ha raccontato la Lear a Rolling Stone nel giugno di due anni fa. “L’idea era di cantare Parole parole [di Mina, ndr]. Poi, siccome lui vive a Budapest, una volta alle 2 di notte mi chiama e mi dice che ha pensato al nostro duetto e che non lo avrebbe fatto per non danneggiare la sua immagine. La tua immagine? Cioè questo fa vedere il c**o al mondo intero e io gli rovino l’immagine? Comunque Rocco mi fa morire dal ridere. E proposte come queste ne ho ricevute tante”. Purtroppo l’unica versione di questa storia è proprio quella della Lear. Sia ben chiaro: nessuno dubita di come siano andate le cose. Eppure Rocco non ha mai detto la sua in merito a quanto accaduto, nessun accenno. Nemmeno rispetto all’interesse che da giovane ha sempre avuto nei confronti della cantautrice francese.



