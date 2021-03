“Amanda Lear è una femmina o un maschio?”/ Lo chiedeva anche Piotta in “Supercafone”

C’è un dubbio che accompagna Amanda Lear da anni. Tantissimi si sono chiesti se la cantante, attrice e modella, sia una donna o se le indiscrezioni sulla sua dubbia sessualità siano reali. Un dubbio che negli anni ha seguito la Lear ovunque andasse e l’ha resa anche protagonista di una canzone. Il rapper romano ‘Er Piotta‘ ha infatti parlato di lei e di questo dubbio sulla sua sessualità nella sua più celebre canzone, ‘Super Cafone’.

Ma, ad oggi, questo pensiero non è assolutamente scomparso e, anzi, ancora oggi tanti si chiedono se effettivamente ci sia un fondo di verità. Qualche tempo fa è stata proprio la Lear a chiarire una volta per tutte tale questione. Ospite di Mara Venier a Domenica In, Amanda ha parlato di una trovata pubblicitaria così ben riuscita che ancora oggi se ne parla.

Amanda Lear e la verità sulla dubbia sessualità

“Questa ambiguità mi ha aiutato tantissimo perché si parlava solo di me“, ha dichiarato Amanda Lear, per poi spiegare che “Per provocazione sono stata io a cavalcare l’onda, con la mia voce particolare in effetti si poteva credere che io fossi un uomo e ci ho giocato molto”. Una vera e propria mossa pubblicitaria, quindi, così ben riuscita che fa ancora oggi discutere: “Mi serviva pubblicità e l’abbiamo ottenuta. Ancora oggi ne parlano quindi figurati quanto ha funzionato”, ha infatti ammesso.

