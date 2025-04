Amanda Lear: “Da bambina non mi piacevo, avevo tanti complessi…”

Amanda Lear è iconica in tutte le sue sfumature, in ogni sua parola, battuta o frecciatina; anche oggi a Obbligo o Verità non conosce filtri e si racconta con autoironia e senza risparmiarsi anche su temi spigolosi. Fin dalle prime domande di Alessia Marcuzzi si è messa in evidenza con la sua irriverenza, come dimostrato dalla risposta sul luogo più strano dove ha fatto l’amore: “Ovviamente qui, nel camerino!”. Per la cantante, attrice – e chi più ne ha, più ne metta – è arrivato poi il momento del ‘solo tu’, costretta quindi a giocare da sola alle prese con la raffica di domande della conduttrice.

Amanda Lear fiume, partendo dal racconto della sua percezione dell’aspetto fisico: “Perchè dicevo di essere brutta? Perchè lo ero e lo sono ancora, da bambina avevo tanti complessi; mi vedevo magra, non mi piaceva l’apparecchio ai denti. Insomma, non mi piacevo, per niente. Poi quando sono diventata modella l’essere magra andava bene…”. L’attrice e cantante ha poi aggiunto, con tanto di ‘stoccatina’: “Quando mi guardo allo specchio vedo che comunque sono ancora così, anche perchè non mi sono voluta ritoccare come certe mie amiche…”.

L’intervista di Amanda Lear ad Obbligo o Verità di Alessia Marcuzzi è proseguita sul tema dell’amore; ancora iconiche le risposte dell’icona: “Si parla sempre degli amori famosi ma una volta c’è stato anche un idraulico… Meglio lui o Salvador Dalì? Con lui era tutta un’altra cosa, era anziano, tra noi non c’era sess*. Lui proiettava tutto nella sua arte”. La cantante ha poi aggiunto: “La gente pensa che io sia sempre stata attratta dal sesso, si sono fatti questa immagine di me, invece non è così, non mi piace tanto… Preferisco una pizza!”. Sul tema della fedeltà la risposta di Amanda Lear manda in visibilio i presenti: “Io fedele? Per carità, no! Anche volendo è troppo difficile!