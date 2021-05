Amanda Lear, foto col nuovo fidanzato/ Chi è? Web in delirio: “È giovanissimo!”

È bastata una foto postata poche ore fa su Instagram per scatenare decine di commenti felici, stupiti e anche curiosi. Amanda Lear ha infatti pubblicato uno scatto in cui è a Parigi, e lo dimostra la Torre Eiffel alle spalle, precisamente a “Place du Trocadero”, come lei stessa scrive nella didascalia. La cosa che ha scatenato lo stupore dei fan non è il luogo in cui si trova quanto la compagnia. Amanda, infatti, non è da sola ma sorride al fianco di un affascinante ragazzo molto giovane. Una foto eloquente che è bastata per scatenare lo scoop: si tratta del nuovo fidanzato della celebre cantante. La Lear, però, mantiene il riserbo e per ora non svela quale sia l’identità del giovane col quale sembra esserci un rapporto più che amichevole.

Solo qualche tempo fa, in un’intervista Rai, aveva ammesso di aver ormai chiuso con gli uomini dopo le delusioni del passato. A quanto pare, però, non è così. D’altronde non sarebbe la prima volta che Amanda Lear si fidanza con un uomo molto più giovane. Come dimenticare la relazione con Manuel Casella, con il quale c’erano 40 anni di differenza, conclusasi nel 2008 dopo 6 anni d’amore. Intanto sul web, di fronte alla foto col bellissimo ragazzo dai capelli biondi, i fan si sono scatenati con commenti del tipo “Amanda, spiegaci il segreto perché da grandi, tutte noi vorremmo essere così!”; “Siete bellissimi, ma tu Amanda sei SUPER!! Number one!!”; “Che bel giovanotto! Brava Amanda!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da amanda lear (@amanda.lear)

