Amanda Lear, gaffe choc “Sembra una mign*tta ucraina”/ Ira Mara Venier “Mi dissocio!”

Mentre in Ucraina è in corso ormai da diversi giorni una guerra terribile che sta provocando sangue, bombardamenti continui e molti morti, Amanda Lear, ospite oggi di Mara Venier a Domenica In si è resa protagonista di una clamorosa gaffe fortemente offensiva proprio nei confronti del popolo martoriato dal conflitto. Dopo la messa in onda di una clip sulla carriera della Lear, la cantante e conduttrice ha ironizzato commentando: “Ho visto la sua foto ed ho detto ‘beh non mi piace, sembra una mign*tta ucraina’”.

Mara Venier, temendo di non aver inizialmente compreso bene le sue parole, ha domandato prontamente: “Sembra?”. “Sembra una James Bond girl, ecco”, ha replicato la sua ospite, sorridendo e cambiando il paragone in corsa. “Ah ecco…”, ha commentato la padrona di casa, rendendosi forse conto dello scivolone appena fatto da Amanda Lear. E tra chi ha prontamente puntato il dito contro la Venier e Amanda Lear e chi ha accusato questi ultimi di eccessiva ipocrisia, la polemica social è stata ben presto servita.

Amanda Lear, gaffe choc a Domenica In: l’intervento di Mara Venier

Pochi istanti dopo la fine dell’intervista alla sua ospite, però, la stessa Mara Venier ha ripreso la parola commentando con tono furioso: “Abbiamo salutato Amanda Lear. Io voglio precisare una cosa però: quando Amanda se n’è uscita con quella frase… battuta più che frase… molto infelice, io ho detto subito ‘cosa hai detto’ perché non avevo capito”. La conduttrice ha quindi spiegato che se avesse compreso subito il tenore della battuta “è chiaro che avrei preso le distanze come le prendo adesso. Non è il momento questo per fare polemiche inutili, non avevo sentito, per cui stop alle polemiche, non è proprio il momento!”, ha tuonato, mettendo a tacere sul nascere l’ondata di critiche sui social.

Ed alla netta presa di distanza da parte della conduttrice di Domenica In, come spiega Leggo.it, si sono aggiunte anche le scuse di colei che ha sollevato un polverone con le sue stesse parole, ovvero Amanda Lear: “Prima scherzavo! Io parlavo della ragazza che faceva la mia parte e scherzavo”, ha tentato di giustificarsi.





