Ci sarebbe una giovane presenza nella vita di Amanda Lear: “Fidanzato? Vi dico che…”

Amanda Lear ha un nuovo fidanzato? Da qualche tempo a questa parte nel mondo del gossip non si fa altro che parlare del presunto giovane compagno della showgirl. L’ottantaseienne, ricordiamo, ha avuto un unico marito nel corso della vita, era Alain Philippe. “Voleva essere scrittore, ma mi spiace perché io ero più famosa e questa disparità è stato un problema. Lui non era felice. Per questo sono contro queste coppie dello spettacolo”, aveva raccontato lei in una intensa intervista rilasciata a Silvia Toffanin, in una puntata di Verissimo.

Amanda Lear ha un nuovo fidanzato?/ "Sono sempre stata contro la convivenza, ognuno a casa sua"

Oggi negli ambiente di cronaca rosa si vocifera che la cantante e attrice faccia coppia con un giovanissimo compagno, che qualcuno ha anche definito un toy-boy. “Per noi gente dello spettacolo siamo egoisti ed è difficile dividerci con qualcun altro”, ha spiegato ancora Amanda Lear parlando delle questioni di cuore. E a proposito del nuovo fidanzato, non sembra smentire del tutto tale ipotesi.

Chi era Salvador Dalì, ex amante di Amanda Lear/ Un rapporto durato diciassette anni

Amanda Lear, chi è il nuovo fidanzato? Giovane e misterioso, tutto cominciò a Parigi…

“Se nella mia vita c’è un fidanzato? La cosa importante nella vita è avere una presenza con cui parlare con cui discutere di quello che sta discutendo nel mondo. Amo comunicare”, ha spiegato Amanda Lear. E allora vien da pensare che tutto proceda al meglio, col giovane fidanzato che apparve già alcuni anni fa in una storia Instagram condivisa dalla stessa Amanda Lera.

Un misterioso ragazzo con cui si fotografò felice e spensierata vicino alla Torre Eiffel. Nessun tag e nessun nome, ovviamente. L’identità del presunto fidanzato resta avvolta nel mistero. Ciò che fa discutere, inevitabilmente, è la differenza d’età, che ammonterebbe a quarantacinque anni.

Amanda Lear, chi è: "Ho fatto tutto per provocare"/ "Era credibile che con la mia voce sembrassi un uomo"