Amanda Lear ha un nuovo fidanzato? L'attrice e cantante francese si è spesso dilettata con uomini più giovani: in questo momento...

Amanda Lear ha un nuovo fidanzato? La splendida cantante, attrice e modella francese, è stata legata a diversi uomini nel corso della sua vita e dopo la morte del marito, Alain-Philippe Malagnac, scomparso nel 2000, ha avuto diversi fidanzati, sempre molto più giovani di lei. Ecco perché non stupiscono le voci su storie di Amanda Lear con uomini più piccoli. Nel 2021, ad esempio, l’attrice e cantante francese si era mostrata con un ragazzo molto più giovane di lei, biondo e con gli occhi azzurri.

Amanda Lear, confessione hot sui tronisti e retroscena su Damiano Maneskin/ "Gli ho chiesto dei soldi per..."

Uno scatto che all’epoca fece grande clamore anche perché Amanda non spiegò mai chi fosse quel giovane, se il suo fidanzato o meno: le foto non lasciavano spazio a dubbi, ma la vita sentimentale di Amanda Lear d’altronde è sempre stata libera e senza grandi costrizioni. Solamente l’anno precedente, infatti, l’attrice aveva affermato di aver “chiuso la boutique” ovvero di aver finito le sue avventure con gli uomini. Così, a quanto pare, non è stato.

Amanda Lear: “Fidanzati famosi? Sono stata anche con un idraulico!”/ “Salvador Dalì era anziano, tra noi…”

Ma oggi, che dal 2021 sono passati ben quattro anni, Amanda Lear ha un nuovo fidanzato? Cosa sappiamo sulla vita sentimentale dell’attrice? Negli ultimi tempi sono stati pochissimi i riferimenti di Amanda Lear a presunti fidanzati. Non sappiamo, infatti, se nella sua vita ci sia o meno un nuovo uomo dopo il misterioso giovane che aveva mostrato con sé a Parigi. Amanda, che oggi ha 85 anni (portati benissimo), sarebbe dunque davvero intenzionata, come disse diversi anni fa, a “chiudere la boutique”… Almeno così pare.

Amanda Lear ha un nuovo fidanzato? “Ho avuto diverse storie ma…”

Amanda Lear, nel 2023, aveva raccontato a Verissimo le sue relazioni dopo la morte del marito: “Ho avuto una storia con un ragazzo italiano bellissimo, ci sono stata insieme per 9 anni: si chiama Manuel. Poi mi ha tradita”. Dopodiché, sono arrivati altri uomini, ma nessuno davvero importante: “Ho avuto anche altre storie dopo ma mi piace troppo essere solitaria. Io da sola sto benissimo. Mi piace uscire a cena, uscire con gli amici, andare al cinema… Ma poi torno a casa e sto bene, non ho bisogno di convivere con qualcuno. La storia per durare deve essere ognuno a casa sua”.

Amanda Lear ha un nuovo fidanzato?/ Dai rumor alle prime foto insieme: avrebbero più di 45 anni di differenza