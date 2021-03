Amanda Lear “Ho un microfono nel c*lo”/ Senza freni con Serena Rossi e la gaffe…

Sembra proprio che Amanda Lear non riesca a tenersi lontana dai guai e nemmeno dalle gaffe ed è bastata essere ospite ieri sera ne La canzone segreta per qualche minuti per combinare di tutto. Dalla gaffe che ha messo a disagio Serena Rossi a quella che ha voluto mettere in ridicolo anche una trasmissione come quella del prime time di Rai1, sicuramente la Lear non ci ha fatto mancare colpi di scena e risate ieri sera. L’artista, senza freni, non si è lasciata andare solo ad una serie di gaffe ma anche ad una battutaccia pronunciata appena si è seduta sulla poltrona degli ospiti proprio in attesa dell’inizio delle sorprese. Toccandosi la schiena Amanda Lear ha rilanciato: “C’è questo microfono… che mi è andato nel sedere”.

Simona Vergaro, fidanzata rapper 'fratellì'/ “Pestata per 15 minuti, mi ha umiliata"

Amanda Lear e la gaffe del “microfono nel c*lo”

Arrivata sul palco accanto alla padrona di casa, Amanda Lear si è lasciata conquistare dai complimenti di Serena Rossi ma quando lei le ha chiesto i suoi trucchi di bellezza, a quel punto l’artista si è lasciata andare alla gaffe: “Il segreto di bellezza è mettersi accanto a una donna brutta…”. A quel punto è calato il silenzio in studio visto che sul palco c’era solo Serena Rossi e così la Lear, forse accortasi della gaffe, ha finito per liquidare tutto sottolineando che non stava parlando di lei ovviamente: “Mhh non dico per te…”.. In questo caso tutto si è chiuso con una risata di Serena Rossi ma l’ospite de La canzone segreta però non ha preso la palla al balzo per stare attenta in seguito visto parlando delle sue sensazioni sugli ospiti a sorpresa ha dichiarato: “Di solito fanno venire la gente che non vuoi vedere più nelle tua vita”. Anche in questo caso le risate non sono mancate.

LEGGI ANCHE:

Maria Elena Boschi/ “Con Giulio Berruti pregai per vittime covid, sul matrimonio...”MANUEL BORTUZZO E PAPÀ FRANCO EMOZIONANO RAOUL BOVA/ "Ho trovato in lui la forza di reagire"

© RIPRODUZIONE RISERVATA