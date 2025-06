Amanda Lear prende in giro De Martino in diretta: “"l segreto della sua carriera? Un imprevisto ai provini":

A Chi Può Batterci, Amanda Lear ha rotto il silenzio su Stefano De Martino, generando non poche polemiche sul web. Insieme a lei, tante altre star come Elenoire Casalegno, Francesco Paolantoni, Paolo Conticini e Sergio Friscia. Tutti quanti hanno dovuto seguire le regole del programma e rispondere a diverse domande. Ad Amanda Lear è toccata quella su Stefano De Martino: “Cosa è successo a Stefano De Martino alla prima selezione per partecipare ad “Amici”?”. Per risolvere il quesito, erano state presentate ben tre possibilità.

“È arrivato a selezione conclusa”, “Ha visto Maria De Filippi e è scappato”, “È svenuto“. Amanda Lear, però, non ha subito avuto l’illuminazione sulla risposta e ne ha data una tutta sua. “Per me gli si sono davvero strappati i pantaloni e proprio da lì è partita la sua lunga carriera”. Così l’artista ha esordito con le risate del pubblico e l’intervento di Francesco Paolantoni che però ha fatto presente che la risposta giusta era un’altra, ovvero che durante il primo provino, Stefano De Martino era svenuto.

Provino di Stefano De Martino, cos’è successo davvero? Amanda Lear ha ragione?

Cos’è successo davvero al provino di Stefano De Martino? Amanda Lear si è sbagliata di grosso a Chi può batterci. Infatti, il conduttore di Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile (scopri qui quanto guadagna!), aveva raccontato che il primo provino era stato un totale fallimento. L’ansia aveva preso il sopravvento e si era ritrovato a terra per poi vomitare una volta risvegliatosi. “Fuori c’era un’ambulanza e mi hanno soccorso. Quindi alla fine non ho fatto il provino, poi se ne sono andati tutti”, ha continuato. Non solo, alla fine aveva anche perso l’unico treno che avrebbe potuto riportarlo a casa. Fortunatamente una ragazza della produzione lo aveva visto e con l’aiuto di Maria De Filippi gli aveva pagato una macchina per riportarlo a casa. Una volta tornato, sua madre lo ha riscritto ai provini, e quello che è successo ormai è tutta storia.