Amanda Lear operata al cuore/ Come sta? Foto su Instagram: “Ora è stato riparato…”

Amanda Lear è stata operata al cuore. La notizia, inaspettata, è giunta via social, con particolare riferimento al profilo Instagram della cantante, che si è immortalata in un letto d’ospedale. Stando a quanto risulta, l’artista sarebbe ricoverata presso una clinica di Zurigo, in Svizzera, dove, all’età di 82 anni, si è dovuta sottoporre a un intervento cardiochirurgico di cui non si conoscono però ulteriori dettagli, né le motivazioni che hanno indotto i medici a intervenire. Vogliamo però rassicurare i fan della musa di Salvador Dalì: come si può vedere nell’istantanea pubblicata online, la donna sfoggia un sorriso rassicurante sul volto, a testimonianza di come tutto sia fortunatamente andato per il meglio.

Non solo. Qualora servissero ulteriori rassicurazioni, Amanda Lear, unitamente allo scatto condiviso, ha scritto la seguente didascalia: “Felice di averlo fatto! Intervento al cuore. Il mio cuore è stato riparato e amerà i miei fan ancora di più”. Fra gli hashtag da lei scelti per questo post, figurano “intervento al cuore”, “clinica”, “grazie dottore” e “una nuova vita”.

AMANDA LEAR OPERATA AL CUORE: ONDATA DI AFFETTO SU INSTAGRAM

Sul fatto che Amanda Lear sia stata operata al cuore, dunque, non vi è dubbio alcuno, avendo confermato l’intervento la stessa cantante, mentre, come accennavamo in precedenza, è mistero assoluto, almeno per il momento, circa il problema che ha costretto l’artista a ricorrere all’operazione. Nel contempo, però, sono centinaia di migliaia i “mi piace” fatti registrare su Instagram dal post della donna, che ha ricevuto oltre mille commenti di incoraggiamento e di auguri di pronta guarigione.

C’è anche chi le scrive in inglese un semplice “get well soon” (“rimettiti presto in forma”) e in francese (messaggio tradotto da IlSussidiario.net per voi lettori): “Buona convalescenza, soprattutto sii prudente. Che l’anno nuovo possa portarti felicità e salute ritrovata”. Insomma, la platea di fan di Amanda Lear ha risposto presente anche in questa circostanza, a testimonianza di come l’amore nei suoi confronti non cessi mai di esistere.

