Amanda Lear/ “Sono una sopravvissuta. Il mondo è pieno di burini e meretrici”

Amanda Lear, 81 anni, sta trascorrendo l’estate a Saint-Tropez “pieno di burini e meretrici. Il jet set di una volta non esiste più”, ha confessato a Chi. Lei stessa si definisce una “sopravvissuta” di un’epoca che non c’è più: “La mia vita è sempre stata un caso. Incontri fortunati e posti giusti nei momenti giusti. Ho imparato a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno così da poter riempire l’altra metà con un po’ di vodka”. Oggi, però, Amanda Lear non ha più la smania di essere ovunque: “Negarmi è il lusso più grande che possa concedermi”. Anche se il suo agente si lamenta dei soldi che gli fa perdere. In questo periodo della sua vita, Amanda Lear ha trovato la sua stabilità e si sente serena: “Oggi mi fa star bene una cena con amici, un buon gelato, un paesaggio. Amo le cose semplici”.

Amanda Lear: i progetti per il futuro

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Amanda Lear si proclama single nonostante appaia sui social con molti ragazzi: “Solo amici, io non voglio nessuno. La solitudine è la cosa più bella del mondo”. Nel corso della sua vita ha imparato che l’amore finisce sempre e che c’è solo un grande amore: “Mio marito Alain-Philipp Malagnac d’Argens de Villèle. Se non fosse morto magari avremo divorziato”. L’uomo è morto a soli 51 anni, nel 2000, nell’incendio della villa in Provenza dove viva con Amanda. A 81 anni, Amanda Lear non ha paura della morte, spera solo che sia “rapida e indolore”. Dopo l’estate inizieranno le riprese di un docufilm sulla sua vita e prossimamente uscirà anche un nuovo disco, tutto in francese, semi acustico: “È finita l’era della disco-music e dello sculettare in discoteca”.

