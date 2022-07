Amanda Lear, talento inarrestabile, oltre l’operazione/ “Il mio cuore è ora riparato”

Amanda Lear: la vita e la carriera dell’artista dal talento poliedrico

Protagonista della nuova puntata di Techetecheté, prevista per la serata di questo sabato 17 luglio 2022, è Amanda Lear, uno dei personaggi popolari più amati non solo in Italia ma di fama internazionale. La showgirl Amanda Lear, pseudonimo di Amanda Tapp, vanta un talento poliedrico, in quanto è una cantante, attrice, conduttrice televisiva, scrittrice, pittrice e modella francese naturalizzata britannica.Intraprese la sua carriera nel mondo dello showbiz come modella all’inizio degli anni sessanta, distinguendosi per una certa androginia, che colpì anche il pittore surrealista Salvador Dalí, per il quale lei posò spesso e volentieri e con il quale visse un amore. Molto discussa dall’opinione pubblica fu la sua scelta maturata nel 1973, di posare come modella fetish sulla cover dell’album For Your Pleasure dei Roxy Music, in seguito alla quale avviò una storia d’amore con David Bowie, che fu per lei una importante fonte di ispirazione per entrare a far parte del mondo della musica.

I primi producer con cui avviò una collaborazione furono La Bionda, poi nel 1975 Amanda Lear riuscì a siglare un contratto discografico con la Ariola Records di Monaco di Baviera. Complice la sua voce bassa e sensuale, che da sempre la contraddistingue per mistero e fascino, riscosse successo come interprete di musica Disco in tutta Europa, oltre che in Sud America, Giappone e altri paesi del mondo, in particolare attraverso il rilascio di singoli come Tomorrow e Queen of Chinatown. All’attivo Amanda Lear segna 18 album, più di 50 singoli e circa 15 milioni di album e 25–30 milioni di singoli venduti nel mondo. Da artista poliglotta, inoltre, Amanda Lear ha affiancato alla carriera intrapresa in musica una serie di collaborazioni avviate in programma tv e d’intrattenimento non solo in Italia, ma anche all’estero, e quindi in Francia e Germania, nelle vesti di soubrette così come in quelle di timoniera. Al contempo, non ha abbandonato la carriera di attrice e la pittura così come la scrittura.

Il nuovo appuntamento tv su Amanda Lear

Reduce da una delicata operazione al cuore, che lei stessa ha annunciato su Instagram con il messaggio “Il mio cuore ora è riparato e amerà ancora di più i miei fan”, tra le stories del noto social l’artista ha fatto sapere ai follower e non di essere la protagonista del nuovo appuntamento tv atteso in queste ore. “Stasera nella mia puntata di Techetechetè “Cocktail ’80” (Raiuno ore 20.35) un viaggio negli anni ’80 con @amanda.lear e il nostro programma “cult” Cocktail d’amore: le sue interviste a Battiato, Heather Parisi, Loredana Bertè, Miguel Bosè e tanti altri, e i repertori più stravaganti di un decennio indimenticabile”, fa sapere Salvo Guercio a mezzo social.

