Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello la tensione sembra non conoscere un picco; discussioni e diatribe chiamano in causa diversi protagonisti ancora in gioco e spicca un diverbio piuttosto acceso nelle ultime ore tra Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso. La seconda sembrava voler cogliere l’occasione per un confronto positivo, per un’apertura nei confronti del concorrente con il quale non vive più un rapporto spensierato come un tempo. Il risultato però, come racconta una clip pubblicata dalla pagina ufficiale del reality, è stato tutt’altro che idilliaco.

Amanda Lecciso era in giardino e quasi ha spronato Lorenzo Spolverato ad aprirsi al dialogo, la risposta è però inattesa: “Se mi devo sedere allora ne deve valere la pena…”. Tanto basta per trasformare un possibile momento di incontro in una lite accesa con la concorrente che non ha preso bene la risposta del coinquilino: “Allora se dici così per me puoi già andare via!”. La discussione prosegue con Spolverato che sottolinea le mancanze di Amanda Lecciso al fine di avvalorare le frizioni che hanno modificato negativamente il loro rapporto nell’ultimo periodo: “Non ti sei messa in discussione per 5 mesi, puoi farlo adesso… Quando lanci le tue frecciatine pensi di essere simpatica?

Amanda Lecciso ‘accusa’ Lorenzo Spolverato al Grande Fratello: “Ecco perchè mi hai messa in discussione come amica…”

La lite tra Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso al Grande Fratello è andata avanti per diversi minuti con la seconda che ha cercato di lasciar intendere al coinquilino le ragioni della lontananza recente: “Non c’è bisogno che ti dica i motivi, passati una mano sulla coscienza e capirai”. Spolverato non arretra di un centimetro e replica: “Io mi sento pulito”. A questo punto, Amanda Lecciso entra nel merito delle recenti ruggini: “Io sono stata messa in discussione da te per alcuni miei atteggiamenti come la protezione ad Helena; tu essendo mio amico avresti dovuto accettarlo… L’amicizia dovrebbe andare oltre tutto questo, io ho anche già chiesto scusa se ti sei sentito trascurato. Non devo ripulire proprio nulla perchè non mi sento sporca, io continuo a fare le mie frecciatine anche se a te danno fastidio”.

Le parole di Amande Lecciso al Grande Fratello non hanno avuto un effetto positivo; Lorenzo Spolverato si è dimostrato particolarmente restio nei confronti della coinquilina: “Tu stai continuando a giocare! Sono consapevole che siamo in un gioco ma io non ho bisogno di alleati”.