Amanda Lecciso, il gesto choc di Bernardo Cherubini

Social in subbuglio contro Bernardo Cherubini a causa di un gesto choc ai danni di Amanda Lecciso, tanto che ormai sono diffuse le richieste al Grande Fratello di un provvedimento. L’episodio risale alla notte tra sabato e domenica, durante la festa romana a tema organizzata all’interno del reality. I due concorrenti stavano ballando, quando a un certo punto Bernardo si è “appoggiato” alla coinquilina da dietro. Lei non solo si è subito staccata, ma ha anche lasciato la festa, restando da sola in giardino dopo il gesto del coinquilino.

Il comportamento di Bernardo non è affatto passato inosservato sui social, dove anzi si è sollevata un’ondata di indignazione collettiva tra chi ha chiesto di non votare per salvarlo al televoto e chi, invece, si è sbilanciato chiedendo la squalifica del concorrente per il suo gesto. Nel frattempo, il video dell’episodio al Grande Fratello ha fatto il giro del web.

I dubbi di Amanda Lecciso su Bernardo Cherubini

Proprio qualche ora prima Amanda Lecciso aveva espresso alcuni dubbi su Bernardo Cherubini. Infatti, durante un colloquio in casa con Stefania Orlando aveva ammesso di aver riscontrato poca chiarezza nei comportamenti del coinquilino, ritenendolo poco chiaro e sincero nei suoi riguardi. Inoltre, Amanda spiegava di non comprendere neppure le ragioni delle tante bugie. Amanda ha trovato peraltro concorde Stefania, secondo cui il concorrente vuole avere sempre ragione lui e passare per quello che non è stato capito dal resto della casa.

Se gli atteggiamenti di Bernando continuavano a destare sospetti in Amanda, quanto accaduto stanotte difficilmente le ha fatto cambiare idea, anzi potrebbe avere ripercussioni sul cammino del concorrente all’interno del reality, alla luce del caso che sta montando in queste ore e che potrebbe spingere il Grande Fratello a intervenire nella prossima puntata. Resta da capire se eventualmente lo farà con una reprimenda o qualcosa di più forte.

