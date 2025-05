Amanda Lecciso e Iago Garcia stanno insieme? A quanto pare la risposta è sì. Tra i due è scoppiato l’amore fuori dalla casa del Grande Fratello e dopo un lungo periodo di sospetti e avvistamenti strani, pare proprio che questo amore sia confermato. A dare la notizia è stato proprio Alfonso Signorini che per mesi li ha seguiti nel reality di Canale 5 come conduttore. Cos’ha detto? “Sta iniziando ad esserci una bella frequentazione”, ha confessato, e a supporto della sua tesi sono arrivate le meravigliose fotografie della neo coppia.

Sui social sono apparse numerose foto i Amanda Lecciso e Iago Garcia, i quali hanno condiviso alcuni scatti insieme facendo sognare tutto il pubblico del Grande Fratello. Successivamente si è aggiunta al coro anche Stefania Orlando che durante il reality aveva legato moltissimo con l’attore tanto che si pensava ad una storia d’amore tra i due. La conduttrice e opinionista ha dichiarato di essere molto contenta e felice per loro senza quindi smentire la notizia sul presunto fidanzamento. Anche Loredana Lecciso che ha parlato al telefono con Signorini ha detto la sua.

“Li ho sentiti un paio di giorni fa li ho sentiti, erano a cena insieme“, ha detto Loredana Lecciso, “C’è intanto una bellissima amicizia che è una cosa meravigliosa“. In seguito Amanda Lecciso, sua sorella, ha finalmente rotto il silenzio a “Boom!” dicendo che al momento lei e Iago Garcia si trovavano in Puglia per godersi del sano relax dopo i mesi passati nella casa del Grande Fratello. Sull’attore e nuovo fidanzato ha detto che piace molto alla sua famiglia e che insieme stanno molto bene. “A chi è che non piace Iago? Piace a tutti. È una persona stupenda“, spiega, “È una persona diretta, ironica. È molto piacevole passare del tempo con lui“.