Ha amato molto nella sua vita, Amanda Lecciso, e ha allargato la famiglia con gioia, riuscendo a tenerla unita anche se poi si è separata dai rispettivi mariti. Quindi se nella casa del Grande Fratello c’è qualcuno che vuole farsi avanti deve capire che non sarà facile conquistare il suo cuore di donna con un passato alle spalle per nulla semplice e spensierato. Ma andiamo a scoprirla un po’ meglio.

Il primo marito di Amanda Lecciso è stato Antonio Greco, di professione avvocato, dal quale ha avuto un figlio di nome Giorgio. Poi ha avuto una relazione con il produttore e attore cinematografico Ivo Micioni con il quale ha avuto Gaetano. Ci ha sempre tenuto a raccontare a chi ha avuto il piacere di ascoltarla che ha sempre mantenuto dei rapporti splendidi con i suoi ex tanto che uno di essi è andato a trovarla e si sono abbracciati così teneramente da far subito sognare i romantici più irriducibili.

Amanda Lecciso ora è single, ma può contare sull’affetto dei suoi ex

Al momento Amanda Lecciso è single. Nella casa del Grande Fratello ha avuto diversi corteggiatori: c’è stato Bernardo Cherubini, il fratello di Jovanotti, ma anche a seguito di alcuni brutti gesti lei ha deciso di allontanarsi, fino a quando non è stato eliminato. C’è stato anche Clayton Norcross (ex attore di Beautiful) interessato a lei. Infine Maxime Mbanda avrebbe voluto costruire qualcosa con lei, ma pare che quest’ultima non sia così interessata a farsi una storia d’amore all’interno della casa del Grande Fratello.

Intanto la sorella di Loredana Lecciso è stata depositaria di un’insinuazione di Jessica perché secondo lei potrebbe essere una mantenuta dall’ex marito, ha avuto da ridire sempre con lei per via di alcuni orecchini, ma poi è anche stata raggiunta da Jasmine Carrisi a cui vuole un bene dell’anima. Si è anche confrontata con Shaila, che ha attaccato Amanda, e Mariavittoria.