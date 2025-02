La famiglia Lecciso è grande e più unita che mai soprattutto da quando Amanda Lecciso è entrata nella casa del Grande Fratello per riposarsi, ricordiamolo sempre. La concorrente del GF può contare su due sorelle Loredana e Raffaella che il pubblico conoscerà di certo perché sono state delle prezzemoline della tv, dalla Rai a Mediaset, con i loro balletti ispirati alle gemelle Kessler, prima che su di loro piombasse il buio.

Di Raffaella Lecciso non si sa quasi più nulla mentre della sorella Loredana si sa ovviamente che è la compagna di Al Bano Carrisi e che è sempre pronta a supportarlo nella vita di tutti i giorni. È un cantante instancabile che gira per l’Europa portando la sua musica e il bel canto. Intanto Amanda è ancora in gioco e potrebbe anche arrivare in finale. Si è avvicinata a Helena Prestes, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma e anche se tanti ci hanno visto della strategia, poi dai gesti compiuti si è evinto di no.

Amanda Lecciso ha un rapporto splendido con le sorella Loredana e Raffaella

Se da una parte Loredana Lecciso è stata ospite del GF per supportare sua sorella Amanda, che ha anche potuto contare sull’appoggio di Jasmine Carrisi che la difende a spada tratta sui social, dall’altra Raffaella è responsabile dell’ufficio marketing di Canale8 oltre a essere titolare di un negozio di scarpe.

Amanda Lecciso – nuova coppia con Federico al GF? – è la minore delle sorelle Lecciso e ha avuto modo di farsi conoscere per la sua eleganza e il suo rispetto nei confronto delle regole del gioco a differenza di altri concorrenti. Della sua vita privata si sa che ha due figli da due uomini diversi e che non ha mai pensato al mondo dello spettacolo come un’opportunità di lavoro. È definita dalle due sorella come una persona giudiziosa e responsabile.

