A La volta buona Amanda Lecciso ha svelato qualche piccolo segreto sulla sua relazione con Iago Garcia. I due ex concorrenti del Grande Fratello hanno iniziato a frequentarsi dopo l’uscita dal programma. La loro è stata una conoscenza inaspettata dato che nel reality non avevano mai dato segno di sentire qualcosa in più rispetto ad un sentimento di amicizia, mentre invece si sospettava che l’attore avesse un interesse nei confronti di Stefania Orlando. In ogni caso, la sorella di Loredana Lecciso ha deciso di rompere il silenzio e spiegare come stanno davvero le cose.

Poco tempo fa, a ‘Boom!’, Alfonso Signorini aveva lanciato lo scoop sulla nuova relazione tra Amanda Lecciso e Iago Garcia, dicendo testuali parole: “Sta iniziando a esserci una bella frequentazione“. Non solo, gli ex gieffini avevano anche postato alcune storie che li mostravano insieme in vacanza. Così, i fan della coppia hanno subito iniziato a pensare che i due fossero – finalmente – fidanzati. Amanda Lecciso aveva poi confermato che fosse con lui in Puglia e di stare molto bene. Eppure, nessuna parola d’amore oltre a quello.

Amanda Lecciso choc da Caterina Balivo: “Nata una bella amicizia…“

Amanda Lecciso ha spento gli entusiasmi sulla presunta storia d’amore tra lei e Iago Garcia, dicendo la sua verità a La volta buona: “È nata una bella amicizia in un contesto insolito e adesso ci stiamo conoscendo”, ha spiegato la donna a Caterina Balivo. Non solo, i due sono stati paragonati anche a Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, dato che il loro amore era nato prevalentemente fuori dal Grande Fratello, e che adesso stanno aspettando la loro bimba. “Ti porti avanti, avanti, avanti”, ha detto la Lecciso prima di sganciare la bomba che lascia i fan a bocca aperta: “Poi è scappato in Spagna, però, se n’è andato. Vuoi fare un appello e dire: Iago ma perché?”. Cosa voleva dire con questa frase?