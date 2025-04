Ormai pare essere ufficiale: Amanda Lecciso e Iago Garcia si sono fidanzati! Da diverso tempo i due ex concorrenti del Grande Fratello si frequentavano ma nessuno si sarebbe mai aspettato un epilogo di questo tipo, anche perchè inizialmente l’attore sembrava proiettato verso Stefania Orlando. Con la conduttrice aveva instaurato una profonda amicizia durante il reality di Alfonso Signorini e la redazione aveva provato in qualsiasi modo a dare manforte ad una possibile storia d’amore, invano.

Fuori dal Grande Fratello, però, le carte in tavola sono state sparpagliate e Amanda Lecciso e Iago Garciahanno iniziato a frequentarsi sempre di più. L’attore spagnolo era stato visto per le vie di Roma insieme a Stefania Orlando e alla stessa Amanda mentre la neo coppia si mostrava piuttosto affiatata di fronte alle telecamere. Al momento, l’attore conosciuto per aver vinto Ballando con le Stelle e per la sua partecipazione alle soap spagnole Il Segreto e Una vita si troverebbe a Lecce insieme alla fidanzata.

Amanda Lecciso e Iago Garcia stanno insieme? L’annuncio di Deianira Marzano

A postare il primo indizio della nuova coppia è stato proprio lui che su Instagram ha ripreso Amanda Lecciso mentre si rilassa su un’amaca. Immediatamente i fan hanno inviato lo screen del video a Deianira Marzano chiedendole informazioni e aggiornamenti sui due ex concorrenti del Grande Fratello. Immediatamente, l’esperta di gossip ha confermato le voci scrivendo: “Sì, sono fidanzati“. Un colpaccio enorme per i fan del reality che speravano da tempo di vedere Iago Garcia a fianco di una gieffina, dato che durante il suo percorso non si era avvicinato a livello sentimentale a nessuna donna. Al momento non ci resta che aspettare un’ulteriore conferma da parte dei diretti interessati e perchè no, altri dettagli sulla loro nuova relazione!