Amanda Lecciso e Iago Garcia sono fidanzati? Questa è la domanda che in tanti si stanno chiedendo da quando i due ex concorrenti del Grande Fratello hanno lasciato la Casa più spiata d’Italia. Durante la convivenza nel reality, tra di loro è nata una bella amicizia, che ha conquistato il pubblico al punto da far nascere il soprannome “Amago”, unione dei loro nomi. Dopo essere stati eliminati dal GF, poi, i due hanno iniziato a frequentarsi anche nella vita reale, facendo diverse uscite tra amici con Stefania Orlando ed altri ex coinquilini. Ebbene, pare che da lì il loro rapporto si sia evoluto, trasformando in un vero e proprio vincolo sentimentale.

Alfonso Signorini dice addio al Grande Fratello?/ La confessione: “Ho bisogno di staccare la spina”

In un’intervista rilasciata qualche settimana fa al settimanale Chi, Amanda ha ammesso che, tra tutti gli uomini della Casa, l’unico con cui si sarebbe vista in una relazione fuori è proprio Iago. Da allora, hanno iniziato a circolare diverse indiscrezioni su una loro possibile frequentazione, alimentate da foto e video pubblicate sui social insieme. Non solo, anche la loro amica Stefania ha scatenato i fan, affermando di essere molto “felice per loro”, senza però parlare di una relazione concreta. Adesso, ad esprimersi sulla presunta coppia è stato Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini confermato come conduttore del Grande Fratello 2025/ "Stefania Orlando opinionista"

Amanda Lecciso e Iago Garcia, storia confermata? Parla Alfonso Signorini

In una delle ultime puntate del suo format social “Boom“, Alfonso Signorini ha intervistato Loredana Lecciso, la sorella di Amanda Lecciso. Al che, ha colto l’occasione per lanciare uno scoop: “Lo saprai già, ma tra Amanda e Iago sta iniziando a esserci una bella frequentazione”. Dunque, senza giri di parole, Signorini ha confermato i gossip, parlando di una vera e propria frequentazione tra i due ex concorrenti del Grande Fratello. Ma, come ha risposto Loredana alle parole di Alfonso? Ebbene, la showgirl non ha né negato né confermato l’indiscrezione, lasciando il tutto sul vago.

Rottura Shaila e Lorenzo al Grande Fratello, Signorini: "Amore teatrale"/ "Lei non ha voluto un confronto"

“Li ho sentiti al telefono ed erano a cena insieme. C’è una bellissima amicizia ed è già una cosa bella”, ha detto la moglie di Al Bano. Insomma, pare proprio che Amanda e Iago stiano iniziando a conoscersi meglio e, magari, in futuro il loro flirt potrebbe diventare una vera e propria relazione. A questo punto, non resta che continuare a seguire l’attore spagnolo e la Lecciso per scoprire come si evolverà questo rapporto, che sta tenendo sulle spine moltissimi fan.