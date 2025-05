Amanda Lecciso e Iago Garcia escono finalmente allo scoperto. Dopo la fine del Grande Fratello, i due hanno continuato a frequentarsi lontano dalle telecamere, sorprendendo molti. Sebbene già all’interno della Casa in tanti avessero notato una certa intesa, la loro sembrava essere solo un’amicizia. Nessuno si aspettava che, una volta concluso il reality, potesse nascere qualcosa di più. E invece, nelle ultime settimane, Amanda e Iago sono apparsi sempre più vicini, tanto che l’attore ha raggiunto la Puglia per trascorrere del tempo con lei. Ospiti di Caterina Balivo, hanno poi confermato la relazione, raccontando di essere molto felici insieme.

Dopo la conferma ufficiale, Amanda e Iago si sono poi mostrati in pubblico come coppia. Nel nuovo numero del settimanale Chi, in edicola oggi, mercoledì 21 maggio, sono state pubblicate le loro prime paparazzate. Nelle foto pubblicate da giornale, si vedono i due ex gieffini passeggiare sorridenti per le vie di Milano, con tanto di baci. Ma, non è tutto. La sorella di Loredana Lecciso ha anche rilasciato un’intervista esclusiva al magazine, raccontando di come sia nata la complicità con l’attore spagnolo e condividendo i loro progetti futuri.

Amanda Lecciso e Iago Garcia innamorati: le prime foto di coppia

“Mi sento serena, che per me è qualcosa di più prezioso della felicità“, ha detto Amanda Lecciso ai microfoni di Chi. Con queste parole, Amanda ha descritto il suo stato d’animo dopo l’inizio della relazione con Iago Garcia. Un sentimento nato in modo spontaneo, senza aspettative. All’inizio, tra loro c’era solo una bella amicizia, come ha spiegato lei stessa. Ma, dopo la seconda eliminazione di Iago, Amanda ha iniziato a sentire la sua mancanza. Dunque, è stato proprio in quel momento che ha compreso di provare qualcosa di più per lui. Dunque, usciti dalla Casa, i due hanno iniziato a frequentarsi, senza pressioni né strategie legate al gioco.

“Lui è stato molto qui, ora è a Madrid. Per ora, ma sono passate solo poche settimane, non abbiamo una routine precisa, però sappiamo di esserci. Ci stiamo vivendo con lentezza e leggerezza. Ma dietro c’è attenzione e cura“, ha spiegato la Lecciso. Insomma, per il momento, Amanda e Iago preferiscono vivere la loro storia con calma. Quello che è certo, però, è che hanno entrambi il desiderio di continuare a vedersi il più possibile. Qualunque direzione prenderà il loro rapporto, Amanda ha sottolineato di fidarsi profondamente di lui e di essere certa che tra loro ci sarà sempre rispetto e stima, a prescindere da tutto.