Amanda Lecciso e Iago Garcia si sarebbero lasciati: alcuni indizi social e una segnalazione fanno temere il peggio per la coppia del Grande Fratello

È finita la storia d’amore tra Amanda Lecciso e Iago Garcia? È ciò che molti fan della coppia si stanno chiedendo da qualche giorno, vista l’assenza ormai sempre più evidente di segnali da parte dei diretti interessati. Chi ha seguito l’ultima edizione del Grande Fratello sa che è proprio nella Casa di Canale 5 che è scoccata la scintilla tra la sorella di Loredana Lecciso e l’attore spagnolo. Tuttavia, i due hanno preferito attendere la fine del programma, e dunque lo spegnimento delle telecamere, per approfondire questa conoscenza.

Dopo varie segnalazioni, Iago e Amanda hanno confermato di stare insieme. L’annuncio ufficiale è arrivato nello studio di La Volta Buona, lo show di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Qui, prima l’ex gieffina poi l’attore hanno ammesso che la loro non era più una semplice amicizia ma una frequentazione romantica a tutti gli effetti. La storia sembrava proseguire a gonfie vele fino a quando qualcosa sembra essere cambiato.

Tra Amanda Lecciso e Iago Garcia sarebbe finita: ecco le motivazioni della rottura dopo il Grande Fratello

Molti utenti hanno notato l’assenza di foto e video social che ritraggono insieme Amanda Lecciso e Iago Garcia. Un dettaglio che è servito a far diffondere le prime voci di una possibile crisi per la coppia. A mettere ulteriore pepe ci ha poi pensato Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha risposto alla domanda di un utente sulla coppia: “Ma Amanda Lecciso e Iago Garcia si sono lasciati? Hai novità?”, rispondendo “Sì, avevano litigato”. L’attore e la gieffina si sarebbero dunque lasciati in seguito ad una lite, ma non ci sono ulteriori dettagli in merito, né sono attualmente arrivate conferme o smentite dai diretti interessati. Si tratta comunque di un’indiscrezione che, come tale, va presa con le pinze, anche se i sospetti restano.

