Dopo le indiscrezioni e i sospetti delle scorse settimane, arriva la conferma: Amanda Lecciso e Iago Garcia si sono lasciati. La coppia nata nella Casa del Grande Fratello ormai non si frequenta più e a confermarlo è stata la sorella di Loredana Lecciso, chiudendo definitivamente un capitolo che ha fatto appassionare molti fan del reality.

Amanda Lecciso ha infatti rilasciato un’intervista a Il Messaggero nella quale si è sbilanciata anche sulla sua relazione con Iago Garcia, confermando la loro rottura e spiegando anche le motivazioni che hanno portato a questo triste finale. “Ci siamo lasciati. Purtroppo la nostra relazione non ha retto alla distanza. – ha ammesso, per poi aggiungere – Io ho mille impegni qui in Puglia, lui in Spagna.” D’altronde, i dubbi sul difficile futuro della relazione sono nati sin da subito, in particolare per la rivelazione che la relazione sarebbe stata a distanza.

Iago Garcia non ha mai voluto abbandonare la Spagna, sia per lavoro che per motivi personali, così come Amanda è rimasta ancorata alla sua terra, la Puglia, dove vive con la sua famiglia e lavora. I due hanno dunque iniziato una relazione a distanza ma, a lungo andare, il sentimento non è stato forte al punto tale da farla funzionare. “Non c’è nessun rancore”, ha tenuto a precisare ancora Amanda, spiegando invece che tra loro è rimasta una forte stima e affetto. La storia si è dunque conclusa senza particolari scontri ma con una decisione comune di riprendere ognuno la propria strada. Al momento, Iago non si è espresso su questa rottura, ma non è da escludere che lo faccia prossimamente, magari proprio in TV.