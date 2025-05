Amanda Lecciso e Iago Garcia nel mirino. Ma, andiamo con ordine. Negli ultimi giorni, i due hanno confermato ufficialmente la loro relazione, attirando l’attenzione dei fan e dei media. Com’è noto, Amanda e Iago si sono conosciuti qualche mese fa all’interno della Casa del Grande Fratello, dove hanno stretto un legame che inizialmente sembrava solo una semplice amicizia. Tuttavia, alcuni spettatori avevano già notato una certa complicità tra loro, tanto da coniare per loro il nome “Amago“. Dopo la loro eliminazione dal reality, Amanda e Iago sono venuta a conoscenza di tutto ciò, iniziando a frequentarsi sempre più spesso anche fuori dalla Casa.

Stefania Orlando demolisce Amanda Lecciso e Iago Garcia: coppia fake?/ La frecciatina scatena il caos

In un primo momento, Amanda e Iago si vedevano spesso in compagnia di altri ex concorrenti del Grande Fratello, ma col passare del tempo le loro uscite sono diventate sempre più frequenti e riservate, alimentando le voci su un possibile flirt. Il gossip si è ulteriormente acceso quando Iago ha raggiunto Amanda in Puglia, un gesto che ha lasciato pochi dubbi sulla natura del loro rapporto. A mettere fine alle indiscrezioni, infine, sono stati proprio i diretti interessati, ufficializzando la loro relazione nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona.

Amanda Lecciso e Iago Garcia, prime foto di coppia insieme/ "Ci stiamo vivendo con calma, ma..."

Amanda Lecciso e Iago Garcia nella bufera: la verità sulla loro storia

Pochi giorni fa, Amanda Lecciso e Iago Garcia sono stati paparazzati dal settimanale Chi mentre passeggiavano felici tra baci e abbracci. In un’intervista rilasciata allo stesso magazine, Amanda ha parlato apertamente della loro relazione, spiegando di voler vivere la storia con calma, sottolineando quanto siano bene insieme. L’annuncio ufficiale della coppia ha entusiasmato molti fan, ma non sono mancate le critiche. Alcuni utenti sui social hanno infatti accusato Amanda e Iago di cavalcare l’onda del gossip per hype, definendoli una coppia “fake”.

Iago Garcia conferma la storia con Amanda Lecciso: "Rapporto sorprendente"/ "La conoscenza va alla grande"

In particolare, la giornalista Grazia Sambruna ha sollevato seri dubbi sulla genuinità della relazione tra Amanda e Iago, affermando di aver ricevuto informazioni da fonti attendibili. Nella sua newsletter, la Sambruna ha rivelato che, secondo quanto emerso, Iago sarebbe interessato solamente a guadagnare visibilità nel panorama mediatico italiano. L’attore, infatti, starebbe lavorando ad un film di produzione italiana e la presunta relazione con Amanda potrebbe rappresentare un modo strategico per rafforzare la sua presenza nel mondo dello spettacolo. “Se questi due non si fossero improvvisamente ‘accoppiati’ sarebbero in tv e sui giornali a cadenza così regolare? Oso dubitarne“, ha scritto la giornalista. Sarà realmente così? Chissà…