Amanda Lecciso e Iago Garcia stanno insieme? Coppia svela come procede ma non mancano le critiche, Stefania Orlando lancia una frecciata: 'coppia fake'

Amanda Lecciso e Iago Garcia stanno insieme: “C’è una connessione molto forte”

Si sono conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello ma il loro amore è nato una volta finito il reality. Amanda Lecciso e Iago Garcia stanno insieme ed a giudicare dalle dichiarazioni che l’uomo ha rilasciato a NuovoTv il loro rapporto procede a gonfie vele, ci sono già state le presentazioni in famiglia, lui ha conosciuto i due figli della 38enne ed anche i suoi figli e nella puntata di oggi de La volta buona, giovedì 26 giugno, Amanda e Iago sono tra i gli ospiti di Caterina Balivo per raccontare come procede la loro storia.

In un’intervista recente concessa al settimanale Nuovo Tv, Iago e Amanda hanno rivelato quando hanno capito che loro amicizia potesse trasformarsi in qualcosa di più. Hanno ammesso che all’inizio litigavano sempre poi però proprio i momenti di conflitto e più complicati li hanno fatti conoscere meglio. L’attore ha confessato che di Amanda ama il fatto che nonostante sia una persona calma e tranquilla non ha paura di esporre le sue ragioni con onestà e senza paura del confronto. Iago ha poi aggiunto che finito il GF hanno passato molto tempo insieme, trascorrendo delle piacevoli serate e “il nostro contatto si è fatto sempre più fisico” ha aggiunto l’attore. Amanda Lecciso e Iago Garcia stanno insieme e su come procede la loro storia d’amore hanno ammesso: “C’è una connessione molto forte.”

Amanda Lecciso e Iago Garcia stanno insieme davvero o è solo una montatura? La frecciata di Stefania Orlando

Amanda e Iago sono usciti allo scoperto, hanno ammesso di stare insieme, che la loro storia procede a gonfie vele ed hanno tanti progetti per il futuro. Tuttavia sono ancora in molti ad avere dei dubbi su di loro e l’autenticità del loro amore, alcuni ritengono che è tutta una montatura solo per continuare a far parlare di loro dopo la fine del Grande Fratello. Nella scorse settimane, poi, ha fatto molto discutere la frecciata di Stefania Orlando ad Amanda Lecciso e Iago Garcia. La giornalista Grazia Sambruna sui social aveva scritto: “C’è questa coppia sulla bocca di tutti che per me è proprio fake…e purtroppo non ho torto…” E la Orlando non si è lasciata sfuggire l’occasione per rivelare anche il suo pensiero: “Ho capito.” Molti l’hanno letta come una frecciata perché nella Casa era molto vicina all’attore spagnolo che poi le ha preferito la cognata di Al Bano?