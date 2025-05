Chi esce dal Grande Fratello a volte può trovare l’amore e altri, invece, devono passare i mesi successivi ad avere il cuore libero in attesa di vivere una scintilla di sentimento. C’è chi è fortunato, però, come Amanda Lecciso che nella casa non ha trovato nessuno, ma fuori sì, e chi è? Iago Garcia, che aveva appunto conosciuto durante la sua esperienza televisiva. Ora sono una coppia e sembra che stia procedendo tutto a gonfie vele.

In un’intervista rilasciata al magazine Chi la sorella di Amanda Lecciso ha svelato alcuni particolari della sua nuova relazione: “C’è stima reciproca, fiducia profonda”, spiegando che tutto è nato in maniera del tutto naturale, senza grandi aspettative. Si definiscono due persone che si sono conosciute piano e piano, e chissà che bei progetti avranno almeno sulla carta.

Amanda Lecciso su Iago Garcia: “Ero preoccupata di rovinare la nostra amicizia”

Quando si instaura un rapporto amicale profondo, fatto di stima reciproca, di fiducia, si ha sempre paura di andare oltre e di rovinare ciò che si ha creato. E infatti per Amanda Lecciso “la prima preoccupazione era proprio quella”, ma poi hanno deciso entrambi di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Si sono rivisti più volte in questi mesi, tra cene, chiacchierate, uscite con gli amici, e il rapporto non ha subito forzature di alcun genere.

Il problema è solo la distanza, dato che Iago Garcia vive e lavora a Madrid. Roma, però, può essere un ottimo punto d’incontro. Non hanno ancora una routine precisa, però “sappiamo di esserci”, e ora basta eccome. Ha poi aggiunto che al giorno d’oggi è raro trovare un uomo che abbia voglia di costruire una famiglia anche se non è più così giovane, anche se avendo già due figli lei non si immagina più come una mamma. Questo, l’attore, lo dovrà mettere in conto, senza contare che per Stefania Orlando i due sono una coppia fake.

