Amanda Lecciso spiega perché non tornerà mai con Iago Garcia: cos'ha detto

Amanda Lecciso è stata tra le protagoniste più chiacchierate dell’ultima edizione del Grande Fratello e, durante la sua esperienza nella Casa, aveva stretto un rapporto speciale con l’attore spagnolo Iago Garcia. Una volta fuori, i due hanno provato a approfondire la loro conoscenza, ma con il tempo si sono resi conto che era meglio rimanere amici. Recentemente, è stata intervistata da Giada Di Miceli nella trasmissione radiofonica Non succederà più in onda su Radio Radio, dove è tornata a parlare della breve relazione con l’ex coinquilino.

"Il fidanzamento tra Amanda Lecciso e Iago era finto"/ Bomba sulla coppia del Grande Fratello

“Dopo due mesi ci siamo resi conto che la cosa era un complicata e abbiamo capito che era meglio restare amici“, ha spiegato la sorella di Loredana Lecciso. Nonostante la rottura, i due sono rimasti amici e continuano a sentirsi regolarmente, confermando che la loro amicizia è solida e che non ci sono rancori. Tuttavia, la Lecciso ha escluso categoricamente un ritorno di fiamma: “Abbiamo preso questa decisione e non torneremo insieme”.

Amanda Lecciso e Iago Garcia si sono lasciati/ Lei rompe il silenzio: "Ecco perché è finita"

Amanda Lecciso parla dei suoi ex coinquilini del GF: cos’ha detto

Oltre alla storia con Iago, Amanda Lecciso ha parlato anche dei rapporti con gli altri ex concorrenti del GF. Con alcuni, come Luca Calvani, Stefania Orlando, Helena Prestes, o Javier Martinez, è ancora molto amica, e li sente regolarmente. Con altri, invece, ha perso totalmente i contatti. In particolare, ha svelato di non aver più sentito Pamela Petrarolo e Shaila Gatta, spiegando di essere rimasta molto delusa nell’ascoltare alcune parole spiacevole dette da loro mentre erano nella Casa più spiata d’Italia. “Il saluto non si nega mai a nessuno, poi le cattiverie restano a chi le dice e non a chi le riceve”, ha detto.