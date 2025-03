Amanda Lecciso spiazza dopo l’eliminazione dal Grande Fratello. Poche settimane fa, la sorella di Loredana Lecciso ha lasciato la Casa più spiata d’Italia dopo ben cinque mesi di permanenza. Durante la sua avventura nel reality, ha conquistato il pubblico per i suoi modi di fare eleganti e pacati, che si sono distinti rispetto al caos che ha caratterizzato quest’edizione. Inoltre, Amanda ha anche fatto ‘strage di cuori‘, attirando l’attenzione di ben due gieffini: Maxime Mbanda e Bernardo Cherubini. L’ex gieffina, però, ha dato il ‘due di picche’ ad entrambi, non mostrando alcun tipo di interesse romantico per i suoi coinquilini. Fuori dalla Casa, tuttavia, la situazione sembra essere cambiata.

Iago Garcia, perché non è scoppiato l’amore con Stefania Orlando?/ “Cerco una donna per tutta la vita”

Ieri, 9 marzo, Amanda ha fatto una diretta su Instagram insieme a all’ex inquilino Michael Castorino. Durante la live, ha affrontato diversi argomenti, finendo a parlare, a sorpresa, anche di Iago Garcia. Nei primi mesi di convivenza, infatti, alcuni spettatori avevano notato una certa chimica tra di loro, iniziando a tifare per la nascita di questa coppia. La Lecciso, che aveva persino nominato l’attore spagnolo, non era a conoscenza di questa situazione e, ora, sembra percepire anche lei una certa sintonia tra di loro.

Lorenzo Spolverato, lo sfogo di Iago Garcia: “È poco coerente”/ “Shaila Gatta è sotto il suo influsso”

Amanda Lecciso parla della complicità con Iago Garcia dopo il Grande Fratello: cos’ha detto

“Noi eravamo dentro e non capivamo nulla. Ora ho visto tutti i video e ho capito. Prima litigavamo, poi facevamo pace, poi ci nominavamo e poi rifacevamo pace. Però ci vogliamo molto bene con Iaghito”, ha raccontato Amanda Lecciso. Addirittura, l’ex gieffina ha scherzato dicendo che, vedendo tutte le ‘fancam‘ dedicate a loro due, si stava quasi “innamorando” dello spagnolo. “All’inizio non l’avevamo inquadrato, ma poi io da fuori e tu quando è rientrato l’abbiamo capito”, ha risposto Michael Castorino. “L’abbiamo capito troppo tardi, ma quando è uscito mi è mancato. Quanto mi mancava Iaghito, sono stata felice di riaverlo in Casa”, ha poi confessato Amanda.

Lorenzo, confronto choc con Iago al GF: "Non ti sei mai messo in discussione"/ Poi lo scherzo di Signorini

Questi commenti dell’ex gieffina hanno riacceso le speranze dei fan, che sperano ancora di veder nascere un amore tra di loro. Ad ogni modo, Amanda non si è sbilanciata e ha continuato a parlare sempre e solo di amicizia e di affetto tra lei e l’attore spagnolo. Inoltre, dopo il suo rientro, Iago si è legato a Stefania Orlando, la quale ha stretto un’amicizia speciale proprio con Amanda. Di conseguenza, un possibile flirt tra la Lecciso e Iago potrebbe non piacere affatto a Stefania, che si trova ancora al Grande Fratello.