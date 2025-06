Amanda Lecciso e Iago Garcia sono ormai una coppia a tutti gli effetti e in seguito a qualche settimana fatta di ipotesi e rumor, i due ex gieffini hanno deciso di non nascondersi più. Tutto era partito da alcune storie su Instagram dove si mostravano insieme in vacanza, con tanto di bagni in piscina e lunghi pomeriggi al sole. Con l’aiuto di Stefania Orlando, l’attore e la showgirl hanno deciso di uscire allo scoperto e mostrare il loro amore a tutti i fan.

Si sa che Iago Garcia fa le cose per bene e in modo decisamente ponderato, e anche stavolta ha preso un po’ di tempo prima di assicurarsi che tutto andasse per il meglio con Amanda Lecciso, oggi sua fidanzata. Ma a svelare qualche dettaglio in più sulla nuova coppia è stata la stessa Lecciso, che ha voluto fare qualche confidenza in fatto di tradimenti, baci e tanto altro. Cos’ha detto? Scopriamolo insieme.

Con tanta calma e un tocco di amore per la privacy, Amanda Lecciso e Iago Garcia hanno deciso di diventare una coppia. “Ci frequentiamo da circa un mese, tra noi c’è una grande rispetto e fiducia”, aveva svelato qualche tempo fa, spiegando che tutto era nato come una semplice amicizia e che aveva paura ad intraprendere una relazione per il dubbio che fosse solo per il contesto televisivo. “Usciti da lì, ci siamo cercati. Volevamo vederci e stare insieme. È stato naturale che nascesse qualcosa“. Insomma, gli occhi lunghi di Alfonso Signorini non ci avevano preso: i due ex gieffini sono stati bravissimi a non lasciar trasparire nulla.

Dopo il Grande Fratello Amanda Lecciso ha confessato di esserci andata piano, e soprattutto di essere stata prudente per il timore di rovinare il loro rapporto. Cosa le piace di Iago? Tutto: “Mi piace il suo essere ironico. Lui è irriverente, maturo, non ha filtri e con me è sempre sincero“, ha detto in un’intervista a Nuovo. Bisogna però fare i conti col fatto che Garcia è un attore e che sul set potrebbe darsi a scene hot con altre persone. Niente paura, anche qui Amanda Lecciso fa prevalere l’amore, ecco cos’ha detto: “Potrà baciare anche un’attrice e chiunque… se c’è amore, nulla fa paura. In amore c’è grande rispetto, nessuno vuole condizionare nessuno“.