Amanda Lecciso, ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo, ha raccontato perchè è finita con Iago Garcia.

Ultimata l’esperienza al Grande Fratello avevano presto rubato la scena con la nascita, imprevista, del loro amore: stiamo parlando di Amanda Lecciso e Iago Garcia. Quasi ‘cane e gatto’ nel reality di Canale 5 per poi riscoprirsi complici, legati, nelle settimane successive all’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Interviste in tv, messaggi e dediche al miele; tutto sembrava propizio per la costruzione di qualcosa di importante. L’unico impedimento sembrava la distanza; lei in Italia, lui in Spagna; ebbene, pare proprio che questa sia stata la lama fatale per la liaison agli albori.

“Perchè è finita? Nella teoria siamo tutti bravi quando si parla di distanza, in realtà è stato tutto più complicato”. Inizia così Amanda Lecciso – ospite oggi a La Volta Buona – che, piuttosto che tergiversare, arriva subito al punto del perchè lei e Iago Garcia si sono lasciati dopo le parole al miele di qualche settimana fa. “Ci si guarda negli occhi e ci si dice la verità, è durata pochissimo… Andava e veniva lui, io in realtà non sono mai andata in Spagna”.

Amanda Lecciso a La Volta Buona: “La rottura con Iago Garcia? Decisione presa da entrambi, non solo per la distanza…”

Il destino non ha giocato a loro vantaggio, oltre alla logistica: “Non c’entra solo la distanza ma ci sono frequentazioni che nascono in contesti particolari; uscendo dal reality c’era tanta voglia di frequentarsi e viversi”. Prosegue così Amanda Lecciso a La Volta Buona parlando della rottura precoce con Iago Garcia: “Forse tutto è stato interpretato come qualcosa in più rispetto ad una bella amicizia; anche noi ci abbiamo creduto…”. L’epilogo sembra però sgombro da risentimenti e frizioni: “L’abbiamo deciso insieme perchè ci siamo resi conto di aver forse idealizzato troppo il nostro amore… Continuiamo a parlare come due cari amici. Il dispiacere c’è ma non l’ho vissuta come un fallimento perchè siamo tornati all’amicizia”.