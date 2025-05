Un’avventura inedita e soprattutto non priva di insidie in termini di dinamiche di gioco; Jasmine Carrisi è prossima a vivere da protagonista – questa sera, 4 maggio 2025 – una nuova puntata di The Couple 2025. La figlia di Al Bano gareggia in coppia con Pierangelo Greco e ovviamente il loro obiettivo è quello di mettere le mani su un premio tra i più ricchi nella storia di format simili: 1 milione di euro. Come accennato, è una sfida ardua, e sul tema si è esposta una vecchia conoscenza del Grande Fratello – quindi ben consapevole di cosa significa ritrovarsi in un simile contesto – e che tra l’altro vanta un legame parentale: sua zia, Amanda Lecciso.

“Come la zia, spalle al led”, inizia così Amanda Lecciso il commento sul percorso di sua nipote Jasmine Carrisi a The Couple 2025. L’ex volto del Grande Fratello – come racconta Coming Soon – è stata incalzata da Alfonso Signorini durante il podcast ‘Boom!’ e non si è certo risparmiata con i complimenti in favore della concorrente che gareggia in coppia con Pierangelo Greco.

Amanda Lecciso ‘conquistata’ da sua nipote Jasmine Carrisi: “A The Couple 2025 si sta facendo notare…”

“Mi piace com’è, amo il fatto che sia uscito il suo lato più intimo, più sensibile”, orgoglio di zia; Jasmine Carrisi ha conquistato sua zia Amanda Lecciso con il suo percorso a The Couple 2025 e non per le dinamiche intrinseche al gioco. Ciò che ha fatto breccia è principalmente la sua capacità di mettersi a nudo come persona, mettendosi in evidenza con le proprie peculiarità umane ancor prima che come giocatrice.

Chiaramente, la natura giocosa e spensierata in un format come The Couple 2025 è fondamentale; lo sottolinea appunto Amanda Lecciso – come racconta Coming Soon – nella chiacchierata con Alfonso Signorini a proposito del percorso nel reality di sua nipote Jasmine Carrisi. “Queste sono esperienze che servono anche a divertirti, poi la coppia è molto simpatica”.

