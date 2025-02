Guerra aperta tra Amanda Lecciso e Jessica Morlacchi al Grande Fratello. Dopo essere state amiche inseparabili per mesi, da ormai diverso tempo le due si sono allontanate, arrivando ad essere vere e proprie nemiche. La più risentita tra le due pare essere Jessica, che ha più volte accusato la Lecciso di essersi avvicinata ad Helena Prestes solo per visibilità. Un concetto che ha poi ribadito con ancora più fermezza dopo l’arrivo di un aereo dedicato all’amicizia tra Amanda ed Helena. Di fronte a queste accuse da parte non solo della Morlacchi, ma anche di Pamela Petrarolo, Amanda ha risposto: “Mamma quanto rosicano, soprattutto Pamela. Mandate un aereo alla Petrarolo per favore. Quando esco pago io”.

Al che, Jessica si è lasciata andare ad una frase piuttosto pesante: “Bisogna capire se paghi davvero te. Sei sicura che paghi te o chiedi in famiglia? Parenti stretti”. La battuta della cantante ha scatenato diverse critiche da parte degli utenti, i quali hanno iniziato a chiedersi a chi si riferisse esattamente l’ex membro dei Gazosa. Ricordiamo che Amanda ha avuto due amori importanti della sua vita: Antonio Greco, padre del suo primogenito Giorgio, e Ivo Micioni, con il quale ha avuto il piccolo Gaetano.

Ma chi sono esattamente gli ex compagni di Amanda Lecciso? Antonio Greco è un rinomato avvocato. I due hanno iniziato una relazione quando Amanda era molto giovane, rendendola mamma per la prima volta a poco più di 20 anni. Oggi, Giorgio, il loro primogenito, è un adolescente di 16 anni. Dopodiché, si è fidanzata con l’attore e produttore cinematografico Ivo Micioni. Con lui, è persino convolata a nozze e insieme hanno avuto un figlio, Gaetano detto “Ninni“, che oggi ha 10 anni. Insomma, entrambi gli ex compagni di Amanda hanno carriere di successo, ma ciò non significa affatto che la donna si faccia “mantenere” da loro.

In realtà, è più probabile che Jessica Morlacchi abbia voluto fare riferimento alla sorella di Amanda, Loredana Lecciso, e a suo cognato, Al Bano. La cantante ha infatti parlato proprio di parenti stretti, dunque è inevitabile pensare al celebre cantante pugliese. Anche in questo caso, però, si tratta di accuse infondate, smentite dalla stessa gieffina. “Ce li ho io i soldi tranquilla. A pagare un aereo ci arrivo”, ha detto Amanda stizzita, nominandola successivamente proprio a causa di questa battuta. Ad ogni modo, le due avranno modo di confrontarsi durante la puntata del Grande Fratello di questa sera, giovedì 6 febbraio.