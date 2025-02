Stoccate reciproche e accuse celate; non sono certo una novità al Grande Fratello, soprattutto quando si avvicina la fase più calda del reality. Spesso al centro dell’attenzione Lorenzo Spolverato e non sempre per ragioni particolarmente idilliache. Spicca sul web una clip che sta alimentando le discussioni e che vede Amanda Lecciso esprimersi in maniera particolarmente piccata nei confronti del compagno d’avventura e, inoltre, aggiungendo di essere a conoscenza di un comportamento di Lorenzo Spolverato abilmente ‘nascosto’ alle telecamere.

Ma che cosa avrebbe detto Lorenzo Spolverato al Grande Fratello senza farsi beccare dalle telecamere? Lo racconta proprio Amanda Lecciso in una clip che sta facendo il giro del web. “Non fatemi parlare, lui fuori dalle telecamere aveva detto che chi difende Helena è un ‘bip’, ed io ero lì. Ma davanti alle telecamere non l’avrebbe mai detto… Lui lo sa, però provoca e offende soprattutto”. Dunque, l’attacco di Lorenzo Spolverato avrebbe avuto ancora come bersaglio Helena Prestes e, anche questa, non è una novità.

Amanda Lecciso è stufa di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello: “E’ offensivo…”

Ferri corti tra Amanda Lecciso e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello; le ultime parole della concorrente gettano ulteriore benzina sul fuoco e dato che siamo alla vigilia di una nuova puntata è lecito credere che il tema sarà ampiamente trattato con i diretti interessati proprio da Alfonso Signorini. Sempre nel discorso citato in precedenza, Amanda Lecciso ha anche aggiunto: “Le provocazioni ci stanno, ma non essere offensivi; io questa cosa non l’ho mai detto, però a lui si: ‘Zitto, perchè se parlo io non ti conviene’…”. Che ci sia altro che non ha ancora raccontato Amanda Lecciso? Ci penserà il conduttore del reality, forse, a farle vuotare il sacco.